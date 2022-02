Siamo arrivati al giorno tanto atteso per tutti coloro che sono ansiosi di sfruttare al massimo il bonus asilo nido 2022, considerando il fatto che sia finalmente possibile inviare la richiesta all’INPS per ricevere questa agevolazione. Abbiamo speso fiumi di parole sul nostro magazine per farvi trovare pronti con l’appuntamento odierno, al punto da anticiparvi nella giornata di ieri giornata di ieri la svolta di questa mattina. Vediamo come stanno le cose, attraverso alcune testimonianze raccolte proprio in questi minuti.

Cosa sappiamo sulla domanda per bonus asilo nido 2022 partita oggi 24 febbraio

Provando a scendere maggiormente in dettagli, pare che da circa tre ore sia possibile effettivamente inviare la domanda per ricevere il bonus asilo nido 2022. Non voglio essere ripetitivo a proposito dei requisiti, in riferimento alla questione ISEE e alla documentazione da allegare, ma faccio presente a tutti che si possa procedere a prescindere dal fatto che abbiate preparato o meno una bozza nei giorni antecedenti. Insomma, in questo momento non ci sono particolari impedimenti, almeno sulla carta.

Già, perché alcuni utenti mi segnalano pesanti rallentamenti all’interno della piattaforma predisposta da INPS. Il fatto stesso che i fondi siano limitati per il bonus asilo nido 2022, evidentemente, ha indotto tante persone ad affrettarsi nell’inviare domanda. Del resto, chi arriverà tardi sarà escluso, ragion per cui non perdetevi d’animo qualora doveste riscontrare difficoltà tecniche in queste ore. Il mio consiglio è quello di armarsi di tanta pazienza, portando a termine la richiesta al netto di pagine che si caricano in diversi minuti.

Vi faremo sapere nelle prossime ore e nei prossimi giorni come evolverà la storia del bonus asilo nido 2022, soprattutto per chi non ha modo di inviare subito la domanda all’INPS, trattandosi di un argomento che sta a cuore a tante persone in Italia.