Si parla tanto del bonus asilo nido 2022 e dei criteri che bisogna soddisfare per essere sempre sul pezzo. Non a caso, nella giornata di ieri, abbiamo portato alla vostra attenzione alcuni approfondimenti in merito, affinché tutti quelli che ci seguono siano costantemente aggiornati. La questione, arrivati a mercoledì, verte sullo start ufficiale per presentare le domande. Un aspetto cruciale, che potrebbe fare tutta la differenza del mondo, visto che il budget previsto per questa misura è limitato e chi arriverà tardi correrà il rischio di restare fuori.

Focus sulla data per presentare la domanda sul bonus asilo nido 2022

Andiamo dritti al punto, senza girarci troppo intorno. La data per presentare la domanda sul bonus asilo nido 2022 che dobbiamo annotare sul calendario è quella di domani, 24 febbraio. Non posso darvela ancora come ufficiale e sicurissima al 100%, ma l’informazione appena fornita giunge direttamente dai canali social di INPS. In particolare, rispondendo alcuni giorni fa ad un utente su Twitter, il Social Media Manager ha scritto quanto segue: “Oggi uscirà la circolare con le disposizioni 2022. La domanda si potrà presentare dal 24“.

Come accennato, si tratta di un tema centrale per tutti coloro che sono interessati al bonus asilo nido 2022. Se da un lato la scadenza per presentare la domanda è fissata a fine giugno, allo stesso tempo inoltrarla nel più breve tempo possibile dopo l’apertura delle danze sarà molto importante. I fondi sono limitati, quindi si avrà diritto all’agevolazione solo anticipando gli altri richiedenti. Un po’ come avvenuto alcuni mesi fa con il bonus terme.

Insomma, da domani mattina bisogna essere pronti con la documentazione necessaria, per avanzare richiesta sul bonus asilo nido 2022. Dotatevi degli allegati richiesti per presentare la domanda, in modo da evitare brutte sorprese. Solo così potremo mettere da parte dubbi e brutte sorprese.