In questo giovedì 24 febbraio non funziona Flightradar24.com, la piattaforma che consente di controllare i voli aerei civili in tempo reale in ogni parte del mondo. Ci sono delle serie difficoltà proprio nell’accesso al sito che non si carica per nulla o comunque non fornisce le informazioni solite per le tratte in corso nei 5 continenti.

Ma perché non funziona Flightradar24.com proprio in questa giornata? C’entra e non poco l’attacco di presidente russo Putin all’Ukraina partito la notte scorsa. Sono in molti ad aver effettuato l’accesso alla piattaforma nelle ultime ore per controllare i voli in tempo reale, in particolare per verificare la situazione nelle zone limitrofe a quelle di guerra. Di rimando dunque, il sito specializzato non è riuscito di certo a gestire la mole di traffico extra non programmata.

La conferma di quanto appena scritto proviene dal profilo social della piattaforma, come visibile anche nel tweet al termine dell’articolo. Il team di supporto conferma gli errori di visualizzazione delle informazioni dovuto alla gran mole di traffico web delle ultime ore. Vengono soprattutto confermati gli episodi di rallentamento nel caricare la home page ma anche tutti i dettagli riferiti proprio ai voli. La buona notizia, in ogni caso, è che sono in corso dei lavori per cercare di risolvere la situazione e riportarla alla normalità nel minor tempo possibile.