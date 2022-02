Doc Nelle tue Mani 2 torna in onda anche giovedì prossimo, il 24 febbraio, con un doppio episodio in pieno stile medical drama americano. A travolgere la vita di Andrea Fanti e compagni a quel punto sarà un black out, ma in quale ruolo si troverà a quel punto il nostro dottore interpretato da Luca Argentero? Chi sta seguendo la fiction sa bene che Andrea Fanti si trova ad un passo dalla verità sul suo futuro: supererà l’esame per tornare ad essere primario o dovrà dire addio al suo camice?

Molto probabilmente la risposta per lui arriverà già questa sera con i due nuovi episodi di Doc Nelle tue Mani 2 e questo significa che la prossima settimana potremo trovarlo a capo del suo reparto ma in balia di un’emergenza come è un black out. Negli episodi finali della seconda stagione della serie di Rai1, Andrea sarà alle prese con la fase finale dei test e a quel punto affronterà la simulazione di primariato indossando il suo vecchio camice proprio durante un blackout informatico.

Cosa ci sarà meglio per lui di questo? La perdita della memoria gli ha causato la perdita di alcune nozioni importanti relative ai progressi tecnologici e questo potrebbe giocare a suo favore, questo significa che diventerà di nuovo primario? Il dottor Fanti prenderà delle scelte rischiose proprio come è successo in piena pandemia, sbaglierà ancora?

Prima di conoscere le risposte a queste domande, i fan potranno piazzarsi comodi davanti allo schermo per seguire due nuovi episodi di Doc Nelle tue Mani 2 in onda questa sera. Ecco di seguito il promo:

"Se hai scoperto qualcosa e non me lo dici diventi un complice anche tu, lo sai?"#DocNelleTueMani2 STASERA, #17febbraio, alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay#DOC2 @DocNelleTueMani pic.twitter.com/FheghZCEzE — Rai1 (@RaiUno) February 17, 2022

Ad andare in onda sono gli episodi dal titolo Streghe e Padri in cui, per curare una madre carcerata, accusata di aver tentato di uccidere la figlia, Doc deve combattere contro i pregiudizi dell’intero ospedale, proprio mentre lui stesso viene preso di mira dall’inchiesta. I medici sono costretti a occuparsi di un paziente che mai avrebbero voluto vedere ricoverato, di chi si tratta? Riccardo riesce finalmente a staccare dal lavoro per portare Alba in una gita fuori porta.