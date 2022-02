Brutta sorpresa set di The Crown 5: nella notte si è compiuto un clamoroso furto, che ha privato la produzione della serie Netflix di un gran numero di oggetti di scena di enorme valore. Si tratta di gioielli utilizzati nelle riprese del royal drama di Peter Morgan, la pluripremiata serie drammatica ambientata durante il lungo regno di Elisabetta II: secondo il portale inglese di Sky News, la compagnia che produce il format, The Left Bank, ha confermato che i gioielli sono stati rubati.

Il set di The Crown 5 è stato così privato di un gran numero di oggetti di scena, per un valore che secondo le prime stime arriva fino a 150.000 sterline: i gioielli sono stati trafugati durante un raid notturno nel sito di produzione vicino a Doncaster, lo scorso mercoledì 23 febbraio. Il Daily Mail riporta le prime dichiarazioni della polizia del South Yorkshire, secondo cui tre veicoli contenenti oggetti di scena usati per la serie stati assaltati nei pressi di Doncaster. Tra i 200 oggetti rubati, oltre a numerosi preziosi, anche candelabri, un orologio a pendolo e pezzi di argenteria. La polizia ha allertato gli antiquari chiedendo di segnalare eventuali tentativi di ricettazione.

Dal set di The Crown 5, secondo quanto riporta il quotidiano Sun, è stata presa anche una replica di un raro uovo di Fabergé, ovvero quei manufatti ispirati alle uova di Pasqua realizzati in oro, preziosi e materiali pregiati. Quello rubato è una replica del gioiello acquisito dal nonno della Regina Elisabetta, Giorgio V, e dalla regina Mary, nel lontano 1933.

Un danno non da poco per il set di The Crown 5, aperto dalla scorsa estate per le riprese della penultima stagione ambientata negli anni Novanta, che sarà diffusa su Netflix il prossimo autunno. Un portavoce dello streamer ha però assicurato che l’incidente non comporterà la sospensione delle riprese dei nuovi episodi.

