I concerti di Salmo slittano a novembre. Il rapper sardo aveva programmato il calendario del Flop Tour 2022 tra marzo e aprile, ma il persistere dell’emergenza pandemica ha costretto l’artista a posticipare i concerti a novembre. In più, Salmo si esibirà a San Siro in estate dopo una data dallo Stadio Comunale di Bibione. Ecco il calendario aggiornato.

Posticipati i concerti di Salmo

Il tour di concerti di Salmo porterà sul palco la novità discografica del rapper sardo. Il Flop Tour 2022 è il ciclo promozionale di concerti per promuovere il nuovo album in studio Flop. In più, Maurizio Pisciottu si esibirà in estate in due concerti negli stadi. Il primo allo Stadio Comunale di Bibione (VE), il secondo nella prestigiosa cornice di San Siro allo Stadio Meazza di Milano. “Sono 2 anni che aspetto il mostro finale”, scrive fiero il rapper sui social.

Di seguito il calendario aggiornato dei concerti di Salmo.

1 LUGLIO – STADIO COMUNALE – BIBIONE (VE)

6 LUGLIO – STADIO SAN SIRO – MILANO 17 NOVEMBRE – MANDELA FORUM – FIRENZE

20 NOVEMBRE – GRANA PADANO ARENA – MANTOVA

22 NOVEMBRE – KIOENE ARENA – PADOVA

25 NOVEMBRE – UNIPOL ARENA – BOLOGNA

26 NOVEMBRE – MODIGLIANI FORUM – LIVORNO

29 NOVEMBRE – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

2 DICEMBRE – PALAFLORIO – BARI

6 DICEMBRE – PALASELE – EBOLI (SA)

9 DICEMBRE – VITRIFRIGO ARENA – PESARO (PU)

12 DICEMBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

16 DICEMBRE – BRIXIA FORUM – BRESCIA

18 DICEMBRE – PALA ALPITOUR – TORINO

Flop e le polemiche

Flop (2021) è il sesto album in studio di Salmo dopo il successo di Playlist (2018). Un album sofferto, scritto in piena emergenza pandemica e soprattutto uscito dopo un’estate costellata di polemiche. Il rapper, infatti, aveva tenuto un concerto gratuito a Olbia il 13 agosto 2021 ed era finito nella bufera in quanto l’evento si era collocato in piena pandemia Covid-19, scatenando l’ira di alcuni colleghi tra cui Fedez e Alessandra Amoroso. L’evento aveva il fine di raccogliere fondi per l’emergenza incendi in Sardegna.

Tuttavia, Flop è riuscito a spegnere qualsiasi frecciatina contro il rapper sardo. Un album viscerale e pieno di sfumature, per alcuni il più sincero scritto da Salmo, che nel raccontare la sua opera ha confessato di aver trascorso un periodo difficile durante il quale ha assunto psicofarmaci.

Oggi Salmo vede realizzata la sua più grande aspirazione degli ultimi tempi: ritornare sul palco. I biglietti per i concerti di Salmo nei palazzetti e per le due date negli stadi sono già disponibili.