Salmo in tour nel 2022 per la presentazione dal vivo dell’album Flop. Nel giorno dell’uscita del nuovo singolo, Kumite, Salmo annuncia che tornerà in concerto il prossimo anno e svela i primi appuntamenti della tournée che a marzo e ad aprile lo porterà ad esibirsi nei principali palasport italiani.

Salmo in tour nel 2022 comporrà una ricca scaletta costituita sui suoi successi ma anche sugli ultimi brani contenuti nel disco Flop, rilasciato la scorsa settimana. La tournée avrà inizio il 1 marzo 2022 dal Palazzo dello Sport di Roma e si chiuderà il 5 aprile con un concerto al Mandela Forum di Firenze.

I biglietti per i concerti di Salmo in tour nel 2022 saranno disponibili online su TicketOne.it dalle 12.00 di lunedì 11 ottobre e dalle 12.00 di sabato 16 ottobre in tutte le rivendite autorizzate del circuito TicketOne.

Da oggi è in radio il singolo Kumite, prodotto dal duo Takagi & Ketra e contenuto nell’album Flop.

Salmo in tour nel 2022

1 MARZO – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA⠀

6 MARZO – VITRIFRIGO ARENA – PESARO (PU)⠀

8 MARZO – PALASELE – EBOLI (SA)⠀

11 MARZO – PALAFLORIO – BARI⠀

15 MARZO – MEDIOLANUM FORUM – MILANO⠀

20 MARZO – PALA ALPITOUR – TORINO⠀

23 MARZO – UNIPOL ARENA – BOLOGNA⠀

26 MARZO – MODIGLIANI FORUM – LIVORNO⠀

29 MARZO – GRANA PADANO ARENA – MANTOVA⠀

31 MARZO – KIOENE ARENA – PADOVA⠀

3 APRILE – BRIXIA FORUM – BRESCIA⠀

5 APRILE – MANDELA FORUM – FIRENZE