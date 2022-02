Il Samsung Galaxy S21 riceverà presto la One UI 4.1, che ha debuttato al bordo dei Samsung Galaxy S22 nel giorno della loro presentazione. Come riportato da ‘piunikaweb.com‘, il servizio clienti Verizon, interrogato in merito all’aggiornamento, ha fatto sapere che potrebbe arrivare per la fine del mese di febbraio.

Mancano pochi giorni alla fine del mese corrente: questo significa che, se le indicazioni fornite dal servizio clienti Verizon dovesse rivelarsi veritiere (tenendo, però, presente che ci saranno senz’altro delle variazioni temporali da un mercato all’altro, soprattutto perché parliamo di versioni diverse del device, essendo Verizon un gestore telefonico che opera negli Stati Uniti), il Samsung Galaxy S21 riceverà la One UI 4.1 in tempi assai stretti. D’altro canto, i Samsung Galaxy S20 ricevettero la One UI 3.1 subito dopo il debutto dei Samsung Galaxy S21, ed è quindi possibile che il colosso di Seul faccia lo stesso quest’anno (anche perché il produttore asiatico ha affermato che i Samsung Galaxy S21 e S22 riceveranno dai 3 ai 4 anni di major-release, e dai 4 ai 5 anni di patch di sicurezza).

La One UI 4.1 non è una versione troppo significativa dell’interfaccia proprietaria del colosso di Seul dal punto di vista delle funzionalità, ma per i Samsung Galaxy S21 sarà comunque importante riceverla, per tenersi al passo con il top di gamma appena presentato (ci sono delle differenze hardware indubbie, ma speriamo che a livello software le cose diventino più bilanciate). Le modifiche introdotte sono state descritte in prima persona dall’OEM asiatico con un video introduttivo, che potete guardare da questo articolo (magari può esservi utile per chiarirvi di cosa esattamente stiamo parlando). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

