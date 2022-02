Il colosso di Seul ieri ha presentato tanti nuovi device durante l’evento virtuale Unpacked. I Samsung Galaxy S22 sono stati ufficializzati, come anche i Galaxy Tab S8. I terminali sono dotati di Android 12 e della One UI 4.1, l’ultima interfaccia utente proprietaria del produttore asiatico. La società ha anche rilasciato un video che mette in evidenza tutte le nuove funzioni della One UI 4.1. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’interfaccia utente 4.0 è stata importante, che ha portato tanti cambiamenti significativi. La One UI 4.1 è una versione minore, ma che ricopre pur sempre una certa rilevanza nella gestione generale degli upgrade dell’azienda sudcoreana.

Il colosso di Seul normalmente spedisce le sue nuove ammiraglie con un piccolo aggiornamento del software One UI. Ciò consente all’azienda di fornire nuove opzioni a bordo dei suoi dispositivi più recenti. La serie dei Samsung Galaxy S22 e dei Galaxy Tab S8 viene fornita con la One UI 4.1. Si è già evidenziato un nuovo miglioramento dell’ultima versione dell’interfaccia proprietaria per quanto riguarda la funzione RAM Plus, che ora consente di scegliere quanta RAM virtuale vorreste avere. Il filmato dell’OEM asiatico sulle nuove funzioni della One UI 4.1 mostra anche i miglioramenti apportati all’app della fotocamera, inclusa la capacità della modalità Pro di funzionare con ogni obiettivo del dispositivo (gli amanti della fotografia apprezzeranno senz’altro potendo adesso intervenire su molte più impostazioni).

La One UI 4.1 aiuta anche a migliorare la produttività con il calendario intelligente e con funzioni come la connettività multi-piattaforma e multi-finestra a bordo dei Galaxy Tab S8. Il colosso di Seul distribuirà la One UI 4.1 per i dispositivi supportati nei prossimi mesi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

