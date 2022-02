Negli Usa è già arrivato il momento delle lacrime in 9-1-1 Lone Star 3 non senza sconvolgimenti di ogni sorta. La serie tv, spin-off di 9-1-1, continua a camminare benissimo a testa alta da sola e si prepara adesso a salutare i fan con un episodio che in Italia vedremo solo su Disney+, almeno per il momento. La programmazione della tv in chiaro è molto indietro rispetto a quella americana tant’è che Rai2 si sta preparando alla messa in onda della seconda stagione non prima del prossimo mese di giugno.

Questo significa che il finale di 9-1-1 Lone Star 3 andrà in scena su Rai2 non prima dell’estate 2023, salvo cambiamenti. Ma possiamo davvero aspettare tanto prima di scoprire cosa è successo in quest’ultimo episodio?

ATTENZIONE SPOILER!

La maggior parte dell’episodio 3×07 di 9-1-1 Lone Star 3 ruotava attorno a una crescente rivalità tra i vigili del fuoco e la polizia ma l’ultimo colpo di scena è stato doloroso e personale, questo è certo. Tutto è iniziato con un video virale di Owen che strappa una citazione dal sergente O’Brien e si è concluso con uno scontro sul campo di softball fino a quando a distrarli non ci ha pensato un serra in fiamme.

I poliziotti erano troppo storditi dai fumi per rendersi conto che il sergente O’Brien era ancora all’interno dell’edificio e così è toccato ad Owen salvare la sua nuova nemesi ottenendo però, alla fine, la sua riconoscenza eterna. Dall’altro lato anche Grace e Dave hanno avuto modo di risolvere i loro attriti specie quando quest’ultimo si è sentito male mentre stava assistendo un uomo e non ha lasciato il campo per le cure fino a quando non si è sincerato sul suo stato di salute.

Nel finale arriva il momento sconvolgente. Il telefono suona e TK riceve la terribile notizia della morte della madre Gwen, interpretata da Lisa Edelstein. Solo nell’episodio in onda la prossima settimana scopriremo come questo peserà sui personaggi della serie.