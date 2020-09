Lisa Edelstein in 9-1-1 Lone Star 2 nei panni di una moglie ingombrante e di una madre poco presente. Ripartirà proprio dalla Cuddy di Dr House M.D. la nuova vita del capitano Owen Strand e suo figlio dopo l’uscita di scena di Liv Tyler e del suo personaggio e con l’annuncio che la bella Lisa Edelstein in 9-1-1 Lone Star 2 si calerà nei panni, rispettivamente, di moglie e mamma.

Secondo quanto riporta Deadline sembra che Lisa Edelstein interpreterà Gwyneth, l’ex moglie del capitano Owen Strand (Lowe) e madre del figlio TK (Roben Rubinstein), un pompiere nella casa di cui è capitano il padre. La donna è un avvocato in visita ad Austin da New York per stare con TK dopo che è stato colpito e ricoverato in ospedale alla fine della scorsa stagione.

Lui e il padre sono “scappati” dalla loro precedente vita per dedicarsi anima e corpo a questa caserma di Austin in cui hanno raccolto alcuni pompieri non proprio “canonici” ma sicuramente molto uniti e di gran cuore. Sono state proprio le loro storie e le loro paure a tenerci incollati allo schermo con gli episodi della prima stagione che ha visto lo stesso Stand combattere contro un cancro e il timore che il suo corpo possa cambiare. Dall’altra parte abbiamo avuto Michelle che, oltre ad occuparsi dei suoi pazienti al fianco dei pompieri di Owen, ha cercato a lungo di scoprire la verità sulla scomparsa di sua sorella salvo poi ritrovarla viva ad un passo dal finale di stagione.

Adesso toccherà a Lisa Edelstein in 9-1-1 Lone Star 2 riempire un po’ quel vuoto nella vita dell’ex marito? L’attrice e Robe Lowe si ritroveranno per la gioia dei fan di West Wing, ma quando andranno in onda i nuovi episodi? Tutto lascia pensare che negli Usa la serie tornerà solo all’inizio del 2021 mentre in Italia è Rai2 che si prepara ad ospitare la prima stagione in chiaro proprio da gennaio.