Amadeus a Sanremo 2023? Forse. Una telefonata ironica di Fiorello, in diretta a Che Tempo Che Fa, fa ben sperare. Il mattatore chiama in diretta il numero di telefono di Amadeus, che, ospite di Fabio Fazio negli studi di Che Tempo Che Fa, ha lasciato lo smartphone acceso.

Nel corso della puntata in onda ieri si è parlato anche del prossimo Festival della Canzone Italiana, e addirittura del successivo. Ci sarà davvero Amadeus a Sanremo 2023?

Entrambi potrebbero restare nelle mani di Amadeus, sotto la sua guida da direttore artistico e presentatore della kermesse canora. Fiorello ironizza, infatti, sui prossimi impegni del grande amico e dice:

“Pronto? Ciuriiiii. Vi dico solo che Amadeus ha già accettato di fare il quarto festival. Anche il quinto, me l’ha detto ieri”. Ma si scherza. Le espressioni di Amadeus lasciano intendere che nulla di quanto riportato da Fiorello sia vero: si tratta di uno scherzo del comico che, chiaramente, potrebbe tornare al suo fianco sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Alla domanda esplicita di Fabio Fazio, Fiorello risponde: “Io vado due mesi prima addirittura”, per essere pronto a calcare il palco del Festival senza imprevisti dell’ultimo minuto.

La chiamata di Fiorello per Amadeus in diretta a Che Tempo Che Fa lascia ben sperare sulla conferma di Amadeus a Sanremo 2023, alla guida della kermesse canora che con lui ha raggiunto risultati da record, sia in termini di ascolti che di vendite. Ma è ancora troppo presto per parlarne. L’edizione 2022 del Festival si è conclusa solo qualche settimana fa e Amadeus non ha ancora risposto alla proposta della Rai di restare alla guida della competizione.

L’ipotesi di un quarto Festival consecutivo ad Amadeus era emersa immediatamente e a Porta A Porta Fiorello si era già espresso: “Certo che lo farà, ne sono sicuro, lui a Sanremo ha preso casa, ha già fatto il rogito”, le sue parole nel programma di Bruno Vespa.