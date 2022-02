Amadeus a Sanremo 2023? Il direttore artistico potrebbe effettivamente rimanere in carica per il quarto anno consecutivo, dopo gli ottimi risultati in termini di ascolti che ha fatto registrare la sua terza edizione, e non solo.

L’opzione di un altro Festival sotto la guida di Amadeus è spuntata immediatamente, ancora prima dell’avvio della scorsa kermesse canora, ma solo oggi si intravede un barlume di conferma. Amadeus è pronto a farlo ad alcune condizioni. La trattativa sarà lunga (o forse non così tanto) e per le conferme del caso bisognerà attendere diversi mesi, ma oggi c’è qualche novità.

Direttamente dalla prima rete Rai, A Porta A Porta, si pianta il seme per la conferma di Amadeus al prossimo Festival di Sanremo. Ma quali sono le realtà possibilità di vedere Amadeus a Sanremo 2023?

Gli ascolti e i dischi di platino sono dalla sua parte, anche l’affetto del pubblico. Se è vero che squadra che vince non si cambia, la direzione artistica del Festival non la cambierà di certo. “Certo che lo farà, ne sono sicuro, lui a Sanremo ha preso casa, ha già fatto il rogito”, le parole di Fiorello nel programma di Bruno Vespa.

C’è dell’ironia, chiaramente, la possibilità di vedere Amadeus a Sanremo 2023 non sembra essere così remota. Del resto, mancherebbe un sostituto.

Amadeus, poi, non aveva mai escluso di poter salire nuovamente sul palco dell’Ariston ma aveva posto alcune condizioni, una nello specifico: la presenza di Fiorello. “Se ci sarà, ci sarà soltanto se anche Fiorello salirà sul palco nella prossima edizione”, ha detto il direttore artistico in carica. La Rai sembra aver già dimostrato che la presenza di Fiorello non sarebbe di certo un problema, ospite fisso nelle 3 edizioni passate della kermesse canora.