La miniserie Frieden – Il Prezzo della Pace, ambientata nella Svizzera post-conflitto mondiale nel 1945, giunge al termine col secondo ed ultimo appuntamento in onda il 18 febbraio in prima serata su Rai3.

La programmazione di Frieden – Il Prezzo della Pace è stata divisa dalla rete in due parte, accorpando tre episodi a sera: la miniserie storica del 2020 è composta da sei episodi, distribuiti in Europa dal canale franco-tedesco ARTE e arrivata in Italia su Rai3 lo scorso venerdì.

Nella seconda parte di Frieden – Il Prezzo della Pace, le vicende della famiglia Tobler, proprietaria della fabbrica di tessuti Frei AG, si intrecciano con le conseguenze degli esiti della Seconda Guerra Mondiale. Finalmente c’è la pace in Europa e un’intera generazione tira un sospiro di sollievo in vista di un futuro carico di speranza, ma il tanto atteso tempo di pace presenta anche sfide impreviste. In questa seconda parte Egon informa Rosenberg delle sue scoperte, ma nasconde il coinvolgimento di suo fratello, mentre Elsie e Klara si chiedono perché i rappresentanti delle famiglie ebraiche siano improvvisamente interessati a contattare i loro ragazzi. Nell’ultimo episodio Klara crolla e fa una scoperta scioccante su se stessa, mentre Johann prende una decisione che cambierà la sua vita per sempre.

Frieden – Il Prezzo della Pace è disponibile anche su Raiplay. La serie è stata premiata al maggiore festival svizzero, Le Giornate del Cinema di Soletta, ottenendo riconoscimenti per gli interpreti Annina Walt (Klara) come migliore attrice e Dimitri Stapfer (Egon) come miglior attore. Creata dalla sceneggiatrice Petra Volpe (L’Ordine Divino), la serie è nata dalla scoperta di alcuni documenti che hanno dimostrato come la città di Berna sia stata una tappa importante per la fuga dall’Europa occupata dai nazisti e di come la neutrale Svizzera abbia accolto molti sopravvissuti alle torture del lager di Buchenwald.

Continua a leggere su optimagazine.com