Si terranno concerti di Rkomi in estate, per i fan dell’artista è in arrivo “qualcosa di unico”. Ad annunciarlo è Rkomi personalmente sui social, comunicando anche il sold out dei concerti previsti nei club della penisola, per i quali non è più possibile acquistare i biglietti.

Il tour di Rkomi nei club ha infatti fatto registrare il tutto esaurito in prevendita e ai fan non resta che attendere nuovi annunci sui prossimi concerti in calendario. La buona notizia è che ci saranno, sicuramente in estate.

“Il tour nei live club è andato tutto sold out in poco tempo”, le parole di Rkomi sui social. Mirko ringrazia così tutti coloro che lo supportano da sempre, o anche solo dopo il Festival di Sanremo 2022 che lo ha visto salire sul palco tra i Campioni con il brano Insuperabile.

“Grazie del calore, della continua richiesta, per quelli che non sono riusciti a prendere i biglietti e non solo..”, scrive ai suoi seguaci. Poi, una prima grande anticipazione sui prossimi progetti: in estate tornerà sul palco, con un progetto unico.

“Preparatevi per l’estate, porteremo qualcosa di unico”, ha scritto Rkomi su Instagram. Il Taxi Driver Club Tour 2022 inizierà sabato 16 aprile con una tappa al teatro Concordia di Venaria Reale (TO). A due mesi dall’avvio, tutti i concerti sono sold out ma nuovi eventi sono in fase di organizzazione e porteranno Mirko sul palco per tutta l’estate.

Ulteriori aggiornamenti ed informazioni sui biglietti non tarderanno ad arrivare, nel momento dell’ufficialità dei concerti. Nell’attesa, ecco le tappe primaverili del tour di Rkomi.

Il tour di Rkomi nel 2022

SAB 16 APRILE 2022 VENARIA REALE (TO), TEATRO DELLA CONCORDIA

VEN 22 APRILE 2022 NAPOLI, CASA DELLA MUSICA

SAB 23 APRILE 2022 MODUGNO (BA), DEMODE’

VEN 29 APRILE 2022 FIRENZE, VIPER

SAB 30 APRILE 2022 PADOVA, GRAN TEATRO GEOX

VEN 6 MAGGIO 2022 ROMA, ATLANTICO

SAB 7 MAGGIO 2022 NONANTOLA (MO), VOX CLUB

MER 11 MAGGIO 2022 MILANO, FABRIQUE