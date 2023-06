Non una sola canzone estiva ma l’album intero. Esce il 7 luglio No Stress di Rkomi e Irama, anche in versione autografata. I due artisti hanno lavorato insieme ad una serie di canzoni che saranno incluse nel loro joint album, in uscita nel mese di luglio. L’annuncio è di oggi: con una foto insieme sui social i due hanno svelato ai fan i progetti che li riguardano.

In rete già circolava l’ipotesi di un progetto insieme ma sembrava che fosse in programma solo un singolo estivo, da lanciare nelle prossime settimane. La notizia di oggi è invece un’altra: esce un album intero, tutto è pronto per No Stress di Rkomi e Irama. Il disco sarà disponibile in più versioni, anche in una versione autografata CD audio in esclusiva su Amazon.

Sarà disponibile anche in vinile LP. Il vinile di No Stress di Rkomi e Irama sarà disponibile al prezzo di 31,99 euro; il CD audio in versione autografa invece sarà in vendita al prezzo di 18,99 euro in esclusiva su Amazon. Entrambi i prodotti sono già in pre-order su Amazon ma verranno spediti a casa degli acquirenti nella data di uscita.

No Stress (LP) cd e vinili, musica, distribuito da universal music italia