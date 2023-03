Su Instagram torna la musica di Ultimo, di Rkomi, dei Pooh e di molti altri artisti ma non tutti. Un aggiornamento positivo arriva sul fronte della disponibilità dei brani musicali su Meta.

Nei giorni scorsi, Soundreef ha collaborato attivamente con Meta e da lunedì 27 marzo è iniziato il ripristino dei brani scritti da soli autori e compositori amministrati da Soundreef, anche in Stories e Reels già pubblicati. Torneranno quindi disponibili per l’utilizzo su contenuti nuovi e verranno ripristinati sui contenuti già online i brani di alcuni degli artisti italiani più seguiti del momento.

Tra le canzoni disponibili su Instagram nuovamente c’è il repertorio musicale di Ultimo e quello dei Pooh ma anche quello di Rkomi. Le canzoni di Giovanni Allevi e di Gigi D’Alessio tornano disponibili per l’utilizzo da parte degli utenti iscritti alle piattaforme Meta.

Tra le canzoni disponibili nelle librerie anche quelle di Alejandro Sanz, Noyz Narcos, Enrico Ruggeri, Paola Turci e Fabrizio Moro. In ripristino anche brani di Marco Masini, MACE, Boomdabash, AVA, Tedua e Morgan, oltre a migliaia di autori indipendenti.

Soundreef precisa che nonostante amministri interessi nel 100% dei 10 album più venduti in Italia nel 2022, nel 60% dei 10 video musicali più visti e ha rappresentato i diritti Online per il 50% dei 10 Artisti più streammati in Italia lo scorso anno, tutte le opere con più autori, di cui alcuni iscritti Soundreef ed altri SIAE, non possono essere attualmente ripristinate su Meta.

Rientrano in questa casistica molti brani degli artisti sopracitati, oltre a un importante numero di brani dei repertori scritti da autori come Sfera Ebbasta, Guè, Charlie Charles, Takagi&Ketra, J-AX, Laura Pausini, Giancarlo Bigazzi, Maurizio Fabrizio, Federica Abbate e degli altri 26mila autori, compositori ed editori italiani rappresentati da Soundreef.

Canzoni disponibili su Instagram dal 27 marzo

Ricapitolando, alcune canzoni tornano disponibili su Instagram. L’azione di ripristino è iniziata il 27 marzo ed è possibile che richieda qualche giorno. Se non vedete la canzone che cercate nella vostra libreria, i casi possono essere due: è oggetto di ripristino e tornerà disponibile a breve oppure è tra le canzoni che hanno anche autori iscritti alla Siae, seppur amministrate da Soundreef, e non verranno rese disponibili.

n caso di opere musicali di aventi diritto iscritti a diversi organismi di gestione, per utilizzarle è necessario richiedere licenza a tutte le società interessate, che agiscono sempre in maniera indipendente. Per utilizzare questi brani, quindi, è necessaria sia una licenza Soundreef che una SIAE, ma SIAE non ha rinnovato la licenza con Meta.

Ultimo

Pooh

Giovanni Allevi

Gigi D’Alessio

Rkomi

Alejandro Sanz

Noyz Narcos

Enrico Ruggeri

Paola Turci

Fabrizio Moro

Marco Masini

MACE

Boomdabash

AVA

Tedua

Morgan

+ autori indipendenti Soundreef