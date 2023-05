Se ascoltiamo con attenzione i migliori duetti di Elodie anche attraverso di essi – dunque senza soffermarci soltanto sulla sua carriera – possiamo scoprire la sua evoluzione sia come artista che sul piano personale. Nessuno ha dimenticato, infatti, quel duetto con Marracash sulle note di Margarita, ma nemmeno La Coda Del Diavolo con Rkomi. Con la sua voce Elodie può fare grandi cose, e dagli esordi ha portato sul palco tutta la sua dote da popstar che da tempo mancava nella scena italiana.

Nero Bali (2018)

Con Nero Bali Elodie realizza un sogno, duettare con il suo rapper preferito e un suo grande amico. Per questo sceglie Guè Pequeno e Michele Bravi. Il risultato è un elettropop altamente contemporaneo, tra i fortunati estratti dal disco This Is Elodie.

This is Elodie Elodie

This is elodie

Margarita (2019)

Un incendio, il rap, il reggae e le voci di Marracash ed Elodie che si rincorrono. Il risultato è Margarita, un brano fresco che lancia Elodie tra le voci più ascoltate in radio, un successo impreziosito anche dalla produzione di Takagi & Ketra.

Mal Di Testa (2020)

Da grande amante del rap, Elodie non poteva certamente lasciarsi sfuggire Fabri Fibra. Per questo lo sceglie nel suo album di debutto This Is Elodie, che nel suo insieme suona come una grande festa offerta dalla stella del pop con tutti i suoi artisti preferiti.

Ciclone (2020)

Ancora una volta Takagi & Ketra fanno bingo e scelgono Elodie per Ciclone. Accanto a lei Mariah e i Gipsy Kings, con il risultato di una hit dal sapore tutto internazionale. Anche nel flamenco la voce di Elodie trova una propria dimensione.

La Coda Del Diavolo (2021)

Marz e Zef alla produzione, Petrella e Dardust alla scrittura; alla voce Rkomi ed Elodie, che nel disco Taxi Driver del rapper milanese creano uno dei momenti più alti.

