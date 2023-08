Irama e Rkomi in tour nel 2023 per una serie di concerti nei palazzetti dello sport.

Dopo aver pubblicato No Stress, il loro album di debutto come coppia, Irama e Rkomi sono pronti anche per il primo tour insieme. Si parte il 25 novembre da Firenze, quando i due saranno in concerto al Mandela Forum. Il 28 novembre si fa tappa a Napoli e il 2 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.



A seguire, Irama e Rkomi saranno al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 6 dicembre. Il 12 sono attesi a Bologna e il 14 a Torino, ultimo degli appuntamenti al momento in programma.

La nuova coppia della musica è formata da due pezzi da novanta del panorama musicale nostrano. Da un lato c’è Irama (44 volte platino, 3 oro e oltre due miliardi di stream) e dall’altro Rkomi (oltre un miliardo di stream e 24 certificazioni platino per l’album Taxi Driver). I due sono legati da una grande amicizia e da una lunga e proficua collaborazione.

Hanno lavorato insieme ai singoli 5 Gocce e Luna Piena, entrambi certificati quadruplo platino. Inoltre hanno partecipato in coppia al game show Celebrity Hunted 3 nel 2022. Il 9 giugno hanno pubblicato il singolo Hollywood, prodotto da Shablo, che ha anticipato il joint album No Stress pubblicato il 7 luglio.

Irama e Rkomi in tour nel 2023

25 novembre: Firenze, Mandela Forum

28 novembre: Napoli, Palapartenope

02 dicembre: Roma, Palazzo dello sport

6 dicembre: Milano, Mediolanum Forum di Assago

12 dicembre: Bologna, Unipol Arena di Casalecchio di Reno

14 dicembre: Torino, Pala Alpitour

I biglietti per i concerti di Irama e Rkomi in tour nel 2023 sono disponibili su TicketOne. Per tutte le date sono disponibili anche i pacchetti Vip in vendita a 96 euro. A differenza dei biglietti tradizionali di posto semplice, nei pacchetti sono incluse opportunità aggiuntive, come l’entrata anticipata al luogo dell’evento con biglietto parterre con la conseguente possibilità di raggiungere le primissime file sotto palco.