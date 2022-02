L’ultima stagione di Peaky Blinders debutterà a fine mese su BBC One e coinciderà con un documentario della BBC Two che esplora i veri criminali irlandesi che hanno ispirato la serie creata da Steven Knight.

Secondo indiscrezioni fornite da The Sun, il documentario dovrebbe accompagnare il lancio del capitolo conclusivo di Peaky Blinders. In due episodi, Real Peaky Blinders esaminerà la guerra di bande che ha caratterizzato la Birmingham vittoriana alla fine del 1800.

Un insider televisivo ha fornito alcuni dettagli al The Sun: “Questo sarà un piacere per i devoti dello show dramma, alcuni dei quali potrebbero non essere consapevoli del fatto che sia basato su una storia vera. Sebbene le bande che hanno ispirato il clan Shelby siano diverse sotto molti aspetti, le somiglianze sono affascinanti e in molti casi piuttosto scioccanti. Il documentario è un modo appropriato per contribuire a segnare la fine del fenomeno televisivo Peaky Blinders che ha catturato gli spettatori negli ultimi nove anni”.

L’avvincente serie tv è iniziata nel 2013. Cillian Murphy interpreta Thomas Shelby, leader della spietata gang criminale a gestione familiare che dominava un angolo industriale di Birmingham nell’era edoardiana.

Lo sceneggiatore Steven Knight, ha modellato gli Shelby su una di queste gang irlandesi, chiamate all’epoca Peaky Blinders, che ha operato nella stessa zona dal 1880 al 1910. Il termine “peaky blinders” deriva dalla pratica di nascondere lamette nel risvolto dei cappelli, che potevano essere usati anche come arma.

Il documentario, che andrà in onda all’inizio di marzo, segue il lavoro del professor Carl Chinn mentre scopre le storie delle vere bande criminali. Verrà intervistato anche il creatore Steven Knight. L’ultima stagione della serie è molto attesa perché non solo chiuderà la storia, ma sarà anche la prima senza la compianta attrice Helen McCrory.

Al momento non c’è ancora nulla di certo sulla messa in onda del documentario; a darne notizia è solo il The Sun, Metro e il Birmingham Mail.

Continua a leggere su optimagazine.com.