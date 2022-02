Ufficiale la data d’uscita di Peaky Blinders 6: la serie storica targata BBC tornerà questo mese. A confermarlo è il regista Anthony Byrne al Sunday Times, che ha rivelato il giorno in cui rivedremo la famiglia Shelby, purtroppo, per l’ultima volta.

La sesta è infatti la stagione conclusiva, annunciata lo scorso anno tra lo sconforto dei fan. I piani iniziali dello showrunner Steven Knight erano quelli di produrre sette stagioni, ma la pandemia ha rimesso tutto in discussione. Tra ritardi nelle riprese (dovevano iniziare a marzo 2020), poi il lockdown e il terribile lutto che ha colpito il cast e la crew (la morte dell’attrice Helen McCrory, una delle punte di diamante della serie) hanno fatto il resto.

Anticipata da un trailer, la data d’uscita di Peaky Blinders 6 è fissata al 27 febbraio su BBC. Successivamente arriverà anche a livello globale (Italia inclusa) su Netflix. Con essa sono state svelate anche le prime immagini dell’ultima stagione. Oltre all’arrivo del misterioso nuovo personaggio di Stephen Graham, l’ultima stagione di Peaky Blinders segnerà la prima dopo la triste morte della McCrory, che interpretava l’amata matriarca della gang Polly Gray.

A proposito della sua assenza, Knight ha comunque rassicurato i fan sul fatto che il suo personaggio è “ancora presente”: “Quello per cui mi sento sempre triste è che stavamo per girare e poi è arrivata la pandemia e abbiamo dovuto fermarci”, ha detto, riflettendo sulla perdita dell’attrice. “Se avessimo girato allora, Helen sarebbe stata nello show, e questo mi fa sentire triste. È una perdita enorme; è difficile comprenderla. Perché era la matriarca dell’intera vicenda. Come personaggio, ma anche come personalità”.

L‘attrice sarà in qualche modo onorata nell’ultima stagione, come ha anticipato il protagonista Cillian Murphy: “Steve è riuscito a mantenerla molto, molto presente, cosa che penso sia un brillante tributo a lei e anche a Helen. Non siamo riusciti a realizzare la sua perdita mentre stavamo girando.”

Continua a leggere su optimagazine.com.