Siamo all’alba di questo 2022, eppure è in circolazione un nuovo SMS PosteInfo che rischia di far cadere in trappola nuove vittime. Siamo di fronte ad un nuovo tentativo di frode che sfrutta il nome di Poste Italiane ma che, naturalmente, non ha nulla a che fare proprio con l’istituto in questione. Proprio come nel corso del 2021, è in atto un tentativo di conquistare le credenziali di accesso all’home banking di ignari clienti per sottrargli finanze e comunque eseguire operazioni non consentite.

Il nuovo SMS PosteInfo è quello presente in apertura articolo e mostra un contenuto del tutto nuovo. In passato, la comunicazione truffaldina faceva riferimento solo a problemi di sicurezza con il conto. Il nuovo messaggio non ufficiale riporta la falsa notizia dell’app in fase di blocco e dunque della necessità di revisionare la propria condizione. Come in ogni tentativo di phishing che si rispetti, la nota si conclude con un link ipertestuale al quale sono invitate a collegarsi le vittime di turno. Non si tratterà del sito Poste Italiane ma di pagine clone a quelle originali, create appositamente per fare incetta di dati personali.

Il rischio abbinato all’ennesima truffa è il seguente: chi clicca sul collegamento incluso nell’ultimo SMS PosteInfo e dunque fornisce dati sensibili sul sito truffaldino collegato potrebbe vedere ridotte le proprie finanze. In particolar modo, gli hacker entrati in possesso di nome utente e password dei clienti potrebbero eseguire operazioni non autorizzate. Proprio per il pericolo concreto che si corre cadendo nella trappola, sarebbe davvero il caso di non dare peso al messaggio ricevuto, cestinarlo del tutto e comunque mai visitare il link abbinato. L’attuale comunicazione di phishing non sarà di certo l’ultima della serie, ondate più o meno frequenti di SMS della stessa tipologia (ma sempre non ufficiali) ci accompagneranno per tutto l’anno in corso. Sarà molto meglio imparare a riconoscere il pericolo per schivarlo anche in futuro.

