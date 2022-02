Si parla nuovamente di disponibilità PS5 in Italia, dopo settimane molto critiche sotto questo punto di vista. Già, perché lo scorcio iniziale del 2022 ha visto addirittura GameStop assai in difficoltà in tal senso, come avrete percepito attraverso il nostro ultimo articolo a tema. Vediamo come stanno le cose e quali possano essere le prospettive nei prossimi giorni, considerando il fatto che in tanti sperano in una svolta relativa allo store di Amazon. Secondo alcuni report, infatti, la situazione potrebbe sbloccarsi prima del previsto.

Analizziamo meglio la storia della possibile disponibilità PS5 su Amazon a febbraio

Cosa sappiamo al momento a proposito della presunta disponibilità PS5 su Amazon a febbraio? Tutto nasce da un recente rapporto di “PCGH”, che a sua volta menziona i media britannici. I rumors del momento sono focalizzato su un possibile grosso carico che a quanto pare sarebbe in viaggio verso la Germania. Un vero e proprio restock di discrete dimensioni, che potrebbe essere compreso tra i 10.000 e i 20.000 prodotti. Solo indiscrezioni, per ora, che attendono segnali ufficiali nei prossimi giorni.

Ci sono ancora due aspetti da chiarire, dunque, a proposito di questa possibile nuova disponibilità PS5. Da un lato, infatti, bisogna capire se questi numeri siano confermati dallo store nei prossimi giorni, visto che ad oggi non sono ancora arrivati segnali concreti da Amazon. Al contempo, qualora ci fosse il restock in questione in Germania, sarà importante comprende se ci possano essere effetti diretti anche per il market in Italia. Come tutti sanno, infatti, Amazon ha gestioni differenti delle scorte a seconda delle varie divisioni nazionali.

Inutile dire che vi aggiorneremo in tempo reale appena avremo ulteriori informazioni in merito alla nuova possibile disponibilità PS5. Sperando che la situazione possa sbloccarsi una volta per tutte anche all’interno di altri store.