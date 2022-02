Non ci sono buone notizie sul fronte della disponibilità PS5 da GameStop in questo mese di febbraio. Finora la catena specializzata in gaming non ha ancora messo in vendita l’amata console Sony, sorvolando del tutto il consueto appuntamento con nuovi stock del mercoledì. Meglio chiarire dunque quali siano le ultime posizioni espresse dal venditore, anche per non creare false attese.

Nel recente passato, nuove disponibilità PS5 da GemeStop sono state quasi sempre proposte nella giornata del mercoledì, o meglio in occasione dei live Twitch programmati nel primo pomeriggio della giornata al centro della settimana. Ebbene, da ben due settimane l’occasione non si è riproposta, di certo per la mancanza di nuove scorte in magazzino. Proprio in occasione dell’appuntamento con la diretta di ieri 9 febbraio, poi, sono stati i protagonisti della live a chiarire che non ci sarebbero state nuove console pronte alla vendita e che ogni nuova domanda in chat sulla questione sarebbe stata cancellata.

Ragionando sulle informazioni ora a nostra disposizione, appare abbastanza evidente che la prossima disponibilità PS5 da GameStop non è stata ancora programmata. Per non seguire il consueto rituale della vendita nella giornata del mercoledì, lo store specializzato in gaming sa bene di non poter contare su nuove scorte nell’immediato. La console resta introvabile dunque per tanti potenziali acquirenti presso GameStop come altrove. Amazon, ad esempio, sta proponendo sempre più raramente delle flash sale il prodotto, tra l’altro pure riservate in primis ai clienti Prime dello store(almeno fino a marzo 2022). Di contro anche un’altra grande catena di elettronica come Mediaworld, dall’inizio del nuovo anno, non ha più proposto nuovi stock per il prodotto tanto ambito. Insomma, probabilmente ci attende un periodo più o meno lungo in cui accaparrarsi il gioiello hi-tech sarà una vera impresa, sempre per i noti e oramai risaputi problemi di approvvigionamento di componenti come i conduttori.