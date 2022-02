Non manca molto alla data di uscita iOS 15.4. Apple ha appena rilasciato la terza beta del suo aggiornamento incrementale e i tempo dovrebbero essere davvero maturi anche per l’aggiornamento definitivo, disponibile per tutti.

Il numero di build dell’aggiornamento iOS 15.4 in beta 3 è 19E5225g. Proprio quest’ultimo update, a distanza di poche ore dal suo lancio per gli sviluppatori, appare abbastanza completo e comunque sgombro di particolari bug. Proprio per questo motivo, si potrebbe parlare di firmware quasi definitivo e sembrerebbero confermate le voci secondo le quali l’update arriverebbe a marzo.

Proprio in riferimento alla tempistica di marzo per l’uscita iOS 15.4, già abbondantemente rimarcata, è giunta una soffiata da Mark Gurman, esperto Apple per Bloomberg. Quest’ultimo, in un suo tweet di poche ore fa, ha parlato di appuntamento di lancio fissato intorno al giorno 8 marzo. Insomma, giorno più o giorno meno, per la distribuzione dell’aggiornamento potrebbe essere davvero questione di poco. Dati gli ultimi dettagli condivisi in via ufficiosa da una fonte autorevole come quella proposta, appare evidente che l’ulteriore passaggio software dovrebbe anticipare il prossimo evento di lancio hardware Apple, quello in cui senz’altro sarà presentato l’iPhone SE di terza generazione e un nuovo iPad ad inizio primavera,

Quali specifiche novità porterà con se l’aggiornamento iOS 15.4 saranno a disposizione degli utenti? il più atteso di tutti è senz’altro il supporto del riconoscimento Face ID anche indossando una mascherina. Per gli amanti della messaggistica istantanea sono in arrivo 30 nuove emoji e ancora sono previste delle modiche per iCloud. Per finire, in particolare per gli iPad Apple, la release contestuale iPadOS 15.4 includerà anche l’attesissima funzione di controllo universale. Insomma l’implementazione non sarà per nulla da sottovalutare, non appena disponibile e di certo varrà la pena procedere all’update quando la notifica del firmware giungerà sul dispositivo in proprio possesso.

