Il film di Teen Wolf ci sarà e la sognata reunion diventerà realtà. La bella notizia di oggi, però, è accompagnata da due terribili no destinati a far discutere i fedelissimi e, magari, a rompere un po’ gli equilibri tra il pubblico e i propri beniamini, ma cosa è successo di così grave? L’attesa reunion del cast di Teen Wolf non sarà completa visto che sul film dedicato alla serie peseranno due no: quello di Dylan O’Brien e quello di Tyler Hoechlin.

La Paramount+ ha annunciato il film di Teen Wolf e la reunion del cast storico della serie rivelando che Tyler Posey tornerà nei panni di Scott McCall, Holland Roden in quelli di Lydia Martin, Shelley Hennig in quelli di Malia Tate e che a loro si uniranno anche gli amati Crystal Reed, che vestirà ancora i panni di Allison Argent nonostante il suo addio prematuro alla serie, e Colton Haynes, nel ruolo di Jackson Whittemore.

A loro si uniranno anche JR Bourne nei panni di Chris Argent, Seth Gilliam in quelli del dottor Alan Deaton, Melissa Ponzio in quelli di Melissa McCall e Dylan Sprayberry nel ruolo di Liam Dunbar. Infine nel cast di Teen Wolf The Movie figurano anche Orny Adams (l’allenatore Bobby Finstock), Linden Ashby (lo sceriffo Noah Stilinski), Ryan Kelley (il vice Jordan Parrish).

L’annuncio della reunion è stato fatto da Chris McCarthy durante il ViacomCBS Investors Event. Sviluppato da Jeff Davis. Teen Wolf è andato in onda per sei stagioni su MTV e si ispira al film originale del 1985 e adesso il film riprenderà dal finale di stagione durante il quale Scott McCall e i suoi amici hanno terminato la loro missione per salvare Beacon Hills. Una nuova minaccia potrebbe riportarli indietro ma sarà difficile pensare ad una reunion senza due degli attori e dei protagonisti più amati della serie.