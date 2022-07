I fan di Teen Wolf non possono far altro che ululare dopo quello che è andato in scena poco fa al Comic-Con 2022 grazie alla presenza di Sarah Michelle Gellar e al trailer del film presto in scena su Paramount+. Il primo teaser del film della reunion è arrivato proprio durante il panel di San Diego mostrando una Allison ancora viva (forse) e Derek Hale insieme a suo figlio adolescente, Eli.

A mettere la ciliegina sulla torta quasi perfetta ci pensa la voce fuori campo del presunto Big Bad del film che rilancia: “Vuoi punire lui, i suoi amici, tutti quelli che ama? Rendimi libero e giocheremo un nuovo gioco: un gioco di caos, conflitti e dolore!”. La sinossi aveva già annunciato l’arrivo di un terribile male spingendo così tutti a tornare ai loro posti di combattimento con al centro Scott McCall, non più un adolescente ma ancora un Alpha, pronto a radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere, ma chi sarà il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato?

Ecco il teaser del film di Teen Wolf:

The pack is back. Are you ready to play a new game? 👀🐺 The #TeenWolfMovie is coming soon to #ParamountPlus. @MTVTeenWolf pic.twitter.com/E9a5AK9AZr — Paramount+ (@paramountplus) July 21, 2022

Le sorprese non sono finite qui visto che Paramount+ ha confermato che Sarah Michelle Gellar guiderà una nuova serie spin-off di MTV. L’ex star di Buffy l’ammazzavampiri guiderà Wolf Pack , e produrrà esecutivamente lo spettacolo, vestendo il ruolo di Kristin Ramsey, un’investigatrice di incendi dolosi che è “un’esperta molto apprezzata nel suo campo e non estranea al dolore di una perdita personale”. Nella serie il suo personaggio sarà “usato dalle autorità per catturare l’adolescente incendiario che ha appiccato un enorme incendio che potrebbe aver portato anche al risveglio di un predatore soprannaturale che terrorizza Los Angeles”.

Gellar si unisce ai membri del cast precedentemente annunciato per Wolf Pack ovvero Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson e Tyler Lawrence Gray. La serie sarà basata sull’omonima serie di libri di Edo Van Belkom e “segue un adolescente, Everett (Jackson) e una ragazza, Blake (Shepard), le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale.