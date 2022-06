Siamo nel bel mezzo della preparazione del film di Teen Wolf ma sembra proprio che i fan dovranno aspettarsi anche uno spin-off, Wolf Pack. Poco fa è stato annunciato l’arrivo di una serie che porterà sul piccolo schermo la prossima generazione di adolescenti mannari che è pronta a ululare di nuovo. Al momento non si capisce bene come le due serie siano legate ma il primo anello di congiunzione è sicuramente Jeff Davis.

Il papà di Teen Wolf ha lanciato Wolf Pack, imminente serie Paramount+ da lui prodotta, annunciando i suoi primi quattro protagonisti e rivelando gran parte della trama. Basata sulla serie di libri di Edo Van Belkom, Wolf Pack si occuperà di un nuovo mistero e di un legame speciale tra quattro ragazzi che scopriranno di non essere quello che pensavano.

Al centro della serie ci saranno un adolescente, Everett, e una ragazza, Blake, le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale. Feriti nel caos del suo attacco, i ragazzi sono inspiegabilmente attratti l’uno dall’altro e da altri due, Luna e Harlan, che sono stati adottati sedici anni prima da un ranger del parco dopo un altro misterioso incendio. Al sorgere della luna piena, tutti e quattro i ragazzi si uniscono per svelare il segreto che li unisce: il morso e il sangue di un lupo mannaro.

Nel cast di Wolf Pack ci saranno Armani Jackson e Bella Shepard nei panni di Everett e Blake, mentre i nuovi arrivati ​​Chloe Rose Robertson e Tyler Lawrence Grey saranno Luna e Harlan. La produzione di Wolf Pack inizierà la prossima settimana ad Atlanta e la serie dovrebbe essere presentata in anteprima entro la fine dell’anno su Paramount+.

Per scoprire il possibile legame con Teen Wolf dovremo attendere un po’ ma siamo sicuri che non sarà di certo come la serie originale.