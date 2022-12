Crystal Reed è tornata sul set di Teen Wolf ma sembra proprio che non tutto è oro quello che luccica. Per mesi i fan hanno gongolato all’idea di riavere indietro la loro Allison ma forse le cose non sono come sembrano e la delusione potrebbe essere dietro l’angolo. A destare dubbi e quesiti tra i fan della serie tv cult è stato proprio il trailer di Teen Wolf: The Movie che a gennaio sbarcherà su Paramount+, ma perché?

In un frame e in alcuni scatti vediamo che la coppia originale di Beacon Hills è tornata insieme nel film e proprio TVLine offre un primo sguardo esclusivo a Scott (interpretato da Tyler Posey ) e “Allison” che combattono l’uno a fianco dell’altro contro il temuto Oni, le stesse creature che hanno ucciso quest’ultima nella terza stagione di Teen Wolf, ma cosa c’è quindi che non va?

Il famoso sito americano lascia il nome della Argent tra le virgolette proprio perché come rivelato nel trailer del film sembra proprio che colei che si erge al fianco di Scott in quest’ultima battaglia potrebbe non essere quella che noi tutti aspettiamo/sogniamo. Nel video si sente la mamma di Scott replicare: “Come facciamo a sapere che è davvero Allison?” e a lei fa seguito Argent che conferma: “Chiunque o qualunque cosa sia là fuori in questo momento, non è Allison”.

E allora cosa aspettarci da questo film e dai loro protagonisti? Teen Wolf: The Movie sarà presentato in anteprima giovedì 26 gennaio su Paramount+, insieme alla nuova serie Wolf Pack , figlia del papà di Teen Wolf, Jeff Davis.

Nel cast di Teen Wolf: The Movie troveremo anche Tyler Hoechlin nei panni di Derek, Holland Roden nei panni di Lydia, Colton Haynes nei panni di Jackson, Shelley Hennig nei panni di Malia, Dylan Sprayberry nei panni di Liam, Linden Ashby nei panni dello sceriffo Stilinski, Melissa Ponzio nei panni di Melissa , JR Bourne alias papà Argent, Khylin Rhambo come Mason, Orny Adams come Coach Finstock, Seth Gilliam come Dr. Deaton, Ryan Kelley come Parrish, Nobi Nakanishi come Deputy Ishida e Ian Bohen nei panni di Peter.