Sarah Michelle Gellar è la protagonista di Wolf Pack, nuova serie tv dal produttore di Teen Wolf, Jeff Davis, e basata sui libri di Edo Van Belkom. L’iconica interprete di Buffy l’ammazzavampiri torna sul piccolo schermo a tempo pieno dopo la sfortunata The Crazy Ones, uscita nel 2014, e dopo l’insuccesso di Ringer del 2011.

Wolf Pack segue la vicenda di due adolescenti, Everett (interpretato da Armani Jackson) e Blake (Bella Shepard), le cui vite cambiano per sempre nel momento in cui un incendio in California risveglia una terrificante creatura. A indagare sull’accaduto l’investigatrice Kristin Ramsey (Sarah Michelle Gellar) che dovrà fare luce su oscurità e misteri. Nel frattempo i due adolescenti cominciano a sentirsi attratti l’uno dall’altra così come da altri due adolescenti. Tutti e quattro scopriranno presto di avere una cosa in comune: il morso e il sangue di un lupo mannaro.

Nel cast della serie tv anche Chloe Rose Robertson nel ruolo di Luna Briggs, Tyler Lawrence Gray è Harlan Briggs, due adolescenti che sedici anni prima sono stati adottati da un ranger del parco, Garrett Briggs (interpretato da Rodrigo Santoro).

Sarah Michelle Gellar, oltre a recitare, è anche produttrice esecutiva. La sua presenza è stata annunciata durante un’apparizione a sorpresa durante il panel di Teen Wolf al Comic-Con di San Diego del 2022. Al momento ne è stata realizzata una sola stagione di otto episodi.

Wolf Pack ha debuttato su Paramount+ negli Stati Uniti il 23 gennaio, e uscirà sullo stesso servizio di streaming italiano prossimamente. Di seguito potete guardare il trailer in lingua originale sottotitolato in italiano:

