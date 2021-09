Il revival di Teen Wolf ci sarà ma non con un’altra stagione della serie tv bensì con un film incentrato sul ritorno in città di Scott McCall. Questi sono i primi dettagli che vedrà la città di Beacon Hills ancora protagonista quando arriverà una nuova minaccia che costringerà il lupo alpha e il suo branco a tornare a casa per gestire l’emergenza e sconfiggere i nemici. Tutto il resto è ancora incerto.

Teen Wolf sta ottenendo un film revival su Paramount+ e lo stesso creatore della serie Jeff Davis sta firmando con MTV Entertainment Studios per occuparsi del progetto. Al momento è già disponibile la sinossi anticipa l’arrivo di un nuovo male a Beacon Hills e questo innesca il ritorno di lupi mannari e molti altri mutaforma, con un adulto Scott McCall che deve intervenire come Alpha e guidare il branco. Jeff Davis scriverà e sarà produttore esecutivo del film di Teen Wolf mentre le trattative per il ritorno del cast originale sono in corso.

Secondo quando riporta Variety la sinossi recita: “I lupi stanno ululando ancora una volta, chiedendo il ritorno di Banshees, Werecoyotes, Hellhounds, Kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Ma solo un lupo mannaro come Scott McCall, non più un adolescente ma ancora Alpha, può raccogliere nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e mortale che abbiano mai affrontato”.

Adesso rimane da capire chi tornerà e chi darà il volto a questi suoi amici fidati. Dal debutto di Teen Wolf in poi, i protagonisti hanno intrapreso la propria strada, qualcuno lavorando spesso e bene al cinema, altri un po’ meno, chi tornerà quindi per il revival di Teen Wolf? Tyler Posey ha più volte annunciato la sua voglia di tornare sul set ma non possiamo dire lo stesso di Dylan O’Brien o di Cystal Reed che ha lasciato la serie ancora prima del suo finale.

Incerto anche il ritorno di Tyler Hoechlin, attualmente impegnato con Superman & Lois, e di Holland Roden. Riuscirà il progetto a metterli tutti insieme e trovare i soldi per farlo?