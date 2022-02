Si parla da tempo delle modifiche apportate al bonus Renzi 2022, ma a quanto pare determinati concetti sono ancora poco chiari in Italia. Soprattutto a coloro che percepiscono redditi più elevati. Proviamo a fare il punto della situazione con gli ultimi aggiornamenti, dopo il report che abbiamo portato alla vostra attenzione poco meno di una settimana fa. In questo modo, infatti, avremo un quadro trasparente sulla situazione che si è venuta a creare nel nostro Paese negli ultimi tempi.

Indicazioni aggiuntive sul bonus Renzi 2022 per i redditi più elevati

Sostanzialmente, bisogna fornire a tutti spunti aggiuntivi in merito al bonus Renzi 2022 per i redditi più elevati. Quelli che, in sostanza, hanno superato la soglia dei 28.000 euro. Andiamo per gradi, provando ad essere precisi come non mai. La quota dei 1.200 euro annui viene assicurata a coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro, a patto che venga soddisfatto anche il requisito dell’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro dipendente in questa fase.

La seconda fascia è quella più complessa in termini di lettura, per quanto riguarda il bonus Renzi 2022. Parliamo di coloro che hanno un reddito complessivo che supera la soglia dei 15 mila euro e che, allo stesso tempo, non risulti superiore a 28 mila euro. In questo caso il requisito consiste nel fatto che la somma detrazioni sia superiore all’IRPEF lorda. La quota che spetta al dipendente qui risulta pari alla somma delle detrazioni, cui bisogna sottrarre l’IRPEF lorda.

Infine, con un reddito complessivo superiore a 28 mila euro, il trattamento integrativo non spetta al lavoratore dipendente. Cosi come l’ulteriore detrazione. Dunque, in questo caso niente bonus Renzi 2022, secondo quanto raccolto nel corso delle ultime settimane. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori interventi in corso d’opera per perfezionare questa misura qui in Italia.