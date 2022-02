Trust Me 2 debutta in prima tv su Sky Serie, in perfetta continuità con la prima stagione che si è conclusa la scorsa settimana, martedì 15 febbraio. La serie accoglie un nuovo protagonista, Alfred Enoch, che gran parte del pubblico ricorderà nel suo ruolo più recente come il Wes Gibbins de Le Regole del Delitto Perfetto, la serie ShondaLand con il premio Oscar ed Emmy Viola Davis.

Trust Me 2 è stata costretta a rinnovarsi radicalmente dopo l’addio di Jodie Whittaker, che è stata protagonista della prima stagione nei panni dell’infermiera Cath Hardacre, che dopo un’accusa di negligenza ruba l’identità di una dottoressa per rifarsi una vita dall’altra parte del mondo. Dan Sefton, il creatore del dramma medico della BBC One, ha dovuto cambiare i suoi piani per la seconda stagione della serie dopo che Whittaker ha ottenuto il ruolo di protagonista di Doctor Who, un’occasione irrinunciabile per l’attrice che ha interpretato la prima Dottoressa donna della storia del format. Così, nonostante lo showrunner avesse già in mente la trama della seconda stagione mentre scriveva la prima, ha dovuto stravolgere il suo progetto.

Con Trust Me 2 la serie si è trasformata in un format antologico (fermatosi però alla seconda stagione), trovando un nuovo protagonista e una nuova storia: Alfred Enoch di Harry Potter è diventato il nuovo protagonista e il registro narrativo ha sposato il genere thriller più che quello medico. Ambientata in un nuovissimo ospedale in Scozia, la serie segue la storia del valoroso caporale Jamie McCain (Enoch), reduce di guerra sopravvissuto a un attacco nemico che lo ha lasciato temporaneamente paralizzato. Quando i pazienti nel suo reparto iniziano a morire misteriosamente uno per uno, inizia a indagare su quella scia di cadaveri.

Ecco la trama di Trust Me 2 per i primi due episodi in onda su Sky Serie (canale 112 di Sky) il 15 febbraio, in prima visione assoluta dalle 21.10.

Quando Jamie McCain arriva in chirurgia vertebrale è arrabbiato, non collaborativo e si rifiuta di parlare della sua ferita. Ma cosa e’ successo davvero a Jamie? E’ un uomo affidabile?

Ossessionato dagli incubi notturni, Jamie cerca la verità e il suo comportamento diventa sempre più irregolare. La minaccia e’ reale o immaginaria?

Il finale di Trust Me 2, ultima stagione della serie, andrà in onda coni due episodi conclusivi su Sky Serie il 22 febbraio. La serie è disponibile anche in streaming su Now.

