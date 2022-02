In una serata come quella di San Valentino, in Màkari 2 non poteva che andare in onda lo struggimento di Saverio per la sua Suleima. La giovane, semplice e timida che l’ex giornalista ha conosciuto non c’è più e adesso, dopo un anno e un nuovo lavoro, le cose sono un po’ cambiate e questo spinge Saverio a temere il peggio, la perderà davvero a favore del capo di lei oppure no?

La domanda ci accompagnerà nella seconda puntata di Màkari 2 in onda oggi, 14 febbraio, su Rai1 a partire dalle 21.30 ma, molto probabilmente, farà lo stesso anche la prossima settimana quando ad andare in scena sarà il finale, cosa vedremo questa sera?

Suleima è tornata in Sicilia, ma le cose fra lei e Saverio non sembrano migliorare, anzi, la gelosia spesso lo spinge ad essere un po’ pesante mentre lei sembra interessata molto al lavoro e al suo nuovo progetto. La ragazza sembra più lontana di prima, è sempre più presa dalla sua nuova vita, mentre Saverio anche oggi, finirà al momento giusto, al posto giusto. Saverio accetta l’offerta di un vecchio amico, Franco Pitrone, che lo invita a un convegno di Onestà e Giustizia, una importante associazione contro la criminalità organizzata.

Ecco il promo:

Quando provi a spiegare ai tuoi genitori che lavoro fai 😂#Màkari2 la 2^ puntata lunedì #14febbraio alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/tM4c1sEAkr — Rai1 (@RaiUno) February 12, 2022

Sarà a quel punto che Saverio si lascerà travolgere dal canto delle sirene, il richiamo che per lui rappresenta il giornalismo. Saverio e Piccionello si recano al convegno ed è a quel punto che il giornalista capisce che potrebbe avere un’altra chance tornando finalmente alla vita di prima lasciandosi alle spalle la sua Sicilia, ma sarà davvero quello che succederà?

A far pendere la bilancia da questa parte sarà la conoscenza di una donna, Angela, ma aI convegno succederà qualcosa che lo riporterà con i piedi per terra: viene assassinato Simone Triassi, illustre giornalista e scrittore. Saverio dovrà risolvere l’enigma della sua morte e soprattutto dovrà scoprire se lui e Suleima saranno in grado di risolvere la loro crisi, oppure no, come finirà?