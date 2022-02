Cast e personaggi di Màkari 2 sono pronti a tenerci compagnia in queste prime serate senza il Festival di Sanremo 2022 a partire proprio da oggi, 7 febbraio. La fiction con Claudio Gioè tornerà in onda per ben tre puntate e tre diverse storie di cui occuparsi portando sullo schermo il goffo Saverio Lamanna e il suo fidato Piccionello in attesa di riabbracciare la sua Suleima, volata a Milano per realizzare i propri sogni lavorativi e adesso pronta a tornare per chiudere un affare. Cosa potrebbe andare storto?

Nelle tre prime serate di Màkari 2 tratte dalle opere di Gaetano Savatteri, il pubblico si ritroverà alle prese con un salto temporale. Adesso è passato un anno dal finale della prima stagione e ancora Saverio non è riuscito ad affermarsi come romanziere e il suo editore si sta preparando a dargli il benservito ma una buona notizia (forse!) arriva in amore quando Suleima annuncia il suo ritorno in Sicilia per un importante progetto, La Città del Sole, ma anche in questo caso le cose si complicano quando lei si porta dietro il fascinoso, carismatico e ricchissimo capo, Teodoro Bettini, di cui Saverio è gelosissimo.

Lamanna e il suo buon ritiro a #Makari per la seconda volta, diviso tra Piccionello, Suleima e il super affascinante capo della sua fidanzata.

A prestare il volto al grande capo è Andrea Bosca. Sarà lui Teodoro, un architetto e imprenditore di grande successo, milanese, ma con un cuore che pende per la Sicilia. Saverio ne ha una pregiudiziale antipatia perché lo teme ma scopriremo presto quanto si stia sbagliando. Cast e personaggi di Màkari 2 vedranno tra i protagonisti anche il Vicequestore Giacomo Randone (Filippo Luna), il padre di Saverio (Tuccio Musumeci), Marilù (Antonella Attili), Maricchiedda (Maribella Piana), Emma Piccionello (Giulia Cutrona), celebre nipote di Piccionello di ritorno dalla Germania per partecipare

al progetto de La Città del Sole.

Nella prima puntata di Màkari 2 dal titolo Il delitto di Kolymbetra, Suleima torna in Sicilia per lavoro e Saverio la raggiunge ad Agrigento insieme

a Piccionello per riabbracciarla. Nel frattempo, ad Agrigento, viene ritrovato il cadavere del professor Demetrio Alù, grande archeologo e massimo esperto dei Templi, che Saverio e Peppe avevano conosciuto in quei giorni. Il nostro protagonista capisce subito che il movente del delitto è legato con il responso che avrebbe dovuto dare Alù circa il più grande mistero della Valle: dove si trovino i resti del Teatro Antico di Agrigento. Cosa scoprirà la simpatica coppia di investigatori?