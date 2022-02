Saranno quattro i cantanti di Sanremo ad Amici di Maria De Filippi oggi, domenica 13 febbraio. Cosa vedremo nel nuovo appuntamento con la scuola più spiata d’Italia? Ad oggi sono 17 gli allievi che si contendono una maglia per il serale 2022, suddivisi tra canto e ballo.

Questo pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, su Canale 5, vedremo i concorrenti alle prese con nuove sfide ma anche tanti ospiti. Anche Amici infatti accoglie i cantanti del Festival. I cantanti di Sanremo ad Amici sono ben 4, quelli reduci dal talent show.

Ci sarà poi un grande annuncio da parte di Marcello Sacchetta.

I concorrenti di Amici

Per il canto, in gioco ad Amici ci sono i seguenti concorrenti, guidati dai docenti Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli:

Alex, Aisha e Sissi (Prof riferimento Lorella Cuccarini)

LDA, Luigi e Calma (Prof riferimento Rudy Zerbi)

Crytical, Albe e Gio Montana (Prof riferimento Anna Pettinelli)

Per il ballo, invece, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, guidano questi allevi:

Carola, Michele e Leonardo (Prof riferimento Alessandra Celentano)

Dario, Alice e John Erik (Prof riferimento Veronica Peparini)

Christian e Serena (Prof riferimento Raimondo Todaro)

Gli ospiti di Amici, i cantanti di Sanremo 2022 in studio

Sono quattro i cantanti di Sanremo ad Amici di Maria De Filippi oggi, quattro artisti della musica italiana reduci dall’ultimo Festival di Sanremo che ad Amici hanno mosso i primi passi e ora tornano ad esibirsi per la padrona di casa e per i suoi nuovi concorrenti.



In studio ci sarà Emma che presenta la canzone Ogni Volta è Così e stila la classifica delle cover. Ci sarà poi Sangiovanni con Farfalle, brano apripista del suo prossimo progetto discografico in uscita l’8 aprile.

Torna ad Amici Irama con il brano Ovunque Sarai, che anticipa l’album Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare in uscita il 25 febbraio. Infine, ad Amici oggi vedremo anche Aka 7even, in studio per presentare Perfetta Così.

Un altro super ospite è atteso da Maria De Filippi: il Maestro Beppe Vessicchio. In studio, poi Marcello Sacchetta.