Giulia Pauselli è incinta: è in dolce attesa con Marcello Sacchetta. L’annuncio arriva in rete ora ma verrà dato ufficialmente nella puntata di domani di Amici di Maria De Filippi. Questo infatti è quanto emerge dalle registrazioni attualmente in corso a Roma.

L’appuntamento con lo speciale in TV però è fissato per domani pomeriggio. Incontenibile l’entusiasmo sul web, impossibile non commentare una notizia così lieta che arriverà proprio dagli studi di Amici, il programma che li ha fatti conoscere al pubblico ed apprezzare da professionisti del ballo.

Molto riservati entrambi, i futuri genitori non avevano lasciato intuire nulla sui social, riservando la sorpresa a Maria De Filippi. Un altro amore sbocciato tra i banchi della scuola più spiata d’Italia: lei, ballerina ed ex concorrente; lui, ballerino professionista e conduttore del Daytime.

Ne sapremo di più nel corso dell’appuntamento di Amici di domenica 13 febbraio ma intanto è ufficiale: Giulia Pauselli è incinta e il padre del bambino o della bambina che porta in grembo è il suo compagno, Marcello Sacchetta.

Il loro amore ormai non è una novità oggi. In un primo momento, infatti, i due hanno provato a mantenere segreta la loro relazione sentimentale per poi uscire allo scoperto successivamente ed apparire in diverse foto in rete, anche sulle pagine dei giornali.

Giulia Pauselli ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2011 ma ha incontrato Marcello Sacchetta solo nel 2013, sul set di un film in Svizzera. Tra i due ci sono circa 8 anni di differenza ma l’età non è mai stata un ostacolo per la coppia.

“Per un’estate intera ho fatto la stalker, l’ho seguito ovunque. Mi facevo dire da amici in comune dove si trovava e lo raggiungevo”, raccontava Giulia qualche anno fa. Adesso Giulia Pauselli è incinta e al suo fianco c’è proprio lui: Marcello Sacchetta.