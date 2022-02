ABC ha diffuso la trama di Grey’s Anatomy 18×09, dal titolo No Time To Die, coi primi dettagli sulla première invernale che sarà trasmessa il 24 febbraio (in Italia a marzo su Disney+).

Le prime immagini e la trama di Grey’s Anatomy 18×09 prefigurano una classica première di metà stagione ricca di dramma e conflitti sentimentali, a partire dall’incidente che ha coinvolto Teddy, Cormac e Owen, con quest’ultimo sacrificatosi per salvare i colleghi e rimasto a bordo dell’auto che è precipitata da una scogliera dopo il malore del suo conducente. Il finale invernale ha rivelato un segreto di Owen, ora custodito da Hayes, e lasciato in bilico la sua sorte. Nello stesso episodio Meredith ha iniziato una delicata operazione sul dottor Hamilton, mentre il rapporto tra Link e Amelia viene rimesso in crisi dal bacio di quest’ultima con Kai.

La trama di Grey’s Anatomy 18×09 prende le mosse dal precedente episodio di Station 19 5×09, in cui i pompieri della Stazione 19 intervengono per provare a salvare Owen, dopo aver accolto un nuovo capo, finalmente una donna. Quello del 24 febbraio è infatti l’ennesimo crossover tra il medical drama e il suo spin-off.

Ecco la trama di Grey’s Anatomy 18×09 e le prime immagini promozionali dell’episodio, scritto dalla showrunner Krista Vernoff.

I medici del Grey Sloan Memorial sono alle prese con le conseguenze dell’incidente d’auto che ha coinvolto alcuni di loro, mentre Meredith lavora per salvare la vita del dottor Hamilton. Dopo che Levi è stato gravemente colpito dalla sua ultima perdita, Bailey è costretta a rivedere ancora una volta il Metodo Webber. In seguito, Link affronta Amelia dopo aver assistito al suo trasporto con un’altra persona.













@ABC/Liliane Lathan

Insieme alla trama di Grey’s Anatomy 18×09, ABC ha diffuso anche il promo del nuovo crossover. La première invernale arriverà in Italia solo un mese dopo, il 23 marzo, quando ripartirà con un episodio a settimana la programmazione della stagione su Disney+.

@Disney+

