Il finale shock di Grey’s Anatomy 18×08 ha convinto quasi tutti, forse per la prima volta in questa stagione: dopo settimane di episodi piatti e poco entusiasmanti, questo finale di metà stagione si è rivelato un classico del medical drama, tra casi medici, intrecci amorosi e tragedie che toccano l’ospedale molto da vicino.

Attenzione Spoiler!

Grey’s Anatomy 18×08 si gioca quasi interamente sull’attesa di un cuore per Farouk, il figlio di Meghan, bisognoso di un trapianto subito. I suoi eroi saranno Teddy, Cormac e lo zio Owen, che partono per andare a prendere l’organo di un donatore per portarlo in ospedale, ma finiscono coinvolti in un incidente rocambolesco quando il loro autista ha un attacco di cuore. L’uomo morirà, ma i tre medici finiranno incastrati sul ciglio di un burrone. Dopo diversi tentativi di uscire dall’auto ribaltata, sarà Teddy la prima a raggiungere la strada col cuore di Farouk, facendo l’autostop pur di tornare a Seattle, mentre Owen e Cormac restano nell’auto in bilico a rischio di precipitare.

Grey’s Anatomy 18×08 rappresenterà l’ennesimo atto eroico di Owen, che potrebbe uscire di scena così come ci è entrato (la famosa “tracheotomia con una penna” praticata su un uomo che avrebbe rischiato di morire): Hunt chiede ad Hayes di uscire per primo dall’auto perché è nelle condizioni migliori per venirne fuori illeso, mentre lui stesso proverà a lanciarsi fuori prima che l’auto si ribalti e finisca giù dal precipizio. Prima di costringere il collega ad uscire, Owen gli svela un segreto, chiedendogli di mantenere una promessa fatta per aiutare alcuni veterani con malattie terminali a morire. Una vicenda della quale non ha messo al corrente nemmeno Teddy e che suona per lui, medico di guerra, come un testamento.

Grey’s Anatomy 18×08 termina così, con Hayes fuori dall’auto e Owen ancora bloccato dentro mentre il veicolo rotola giù dopo il crollo dell’albero che lo manteneva in bilico. Il finale non rivela la sorte di Hunt, che sarà decisa solo dall’episodio 9, lasciando il pubblico con un cliffhanger enorme in vista della première di metà stagione.

Ecco l’ultima scena di Grey’s Anatomy 18×08 e il promo del nono episodio che sarà trasmesso su ABC il 24 febbraio (in Italia a marzo su Disney+).

Nel corso di Grey’s Anatomy 18×08, inoltre, Meredith ha operato il dr. Hamilton e mentre quest’ultimo è sotto i ferri, scatta il primo bacio tra Amelia e Kai: ad imbattersi nella scena c’è un incredulo Link, che era pronto a riconquistarla dopo aver provato un discorso appassionato di fronte all’amica Jo. Quest’ultima, sempre più confusa sui suoi sentimenti riguardo l’amico storico dopo aver scoperto che in passato aveva avuto una cotta per lei, ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco di fronte alla dichiarazione d’amore romantica destinata ad Amelia.

