Il colosso di Seul ha messo tutto il proprio impegno nella realizzazione dei nuovi Samsung Galaxy S22, anche se non si aspetta un successo commerciale chissà quanto elevato (per via della pandemia da Covid-19, con cui siamo ancora alle prese), pur migliorando lo score degli anni pandemici.

Come riportato da ‘thelec.net‘, il produttore asiatico avrebbe in mente di produrre componenti che bastino a realizzare 30 milioni di unità (il 20% in più rispetto al Samsung Galaxy S21), ovvero una quantità necessaria per ottenere un numero tale di scorte utili a raggiungere quota 20 milioni di pezzi venduti. Nel dettaglio, il colosso di Seul vorrebbe realizzare 12 milioni di Samsung Galaxy S22, 8 milioni di S22+ e 10 milioni di S22 Ultra. Nel mese di settembre le cose erano diverse, in quanto l’OEM aveva programmato di produrre soltanto 20 milioni di unità, aumentando solo di recente il proprio raggio d’azione, vista la buona risposta che il mercato globale sta dando per quanto riguarda gli smartphone. Il produttore asiatico vuol dare fiducia al Samsung Galaxy S22, soprattutto relativamente alla variante Ultra (per il supporto alla SPen, che richiamerà senz’altro l’attenzione dei fan della serie Note), anche se non crede farà meglio del Samsung Galaxy S10, che ha raggiunto e superato la soglia dei 30 milioni di unità vendute (vi ricordiamo che il riferimento è comunque ad un periodo pre-pandemia).

La crisi economica non è ancora del tutto passata, quindi servirà avere un altro po’ di pazienza per riprendere i ritmi precedenti. Dal canto suo, il Samsung Galaxy S22 propone diversi miglioramenti rispetto al predecessore Galaxy S21, come vi abbiamo elencato in questo articolo dedicato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

