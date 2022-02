La serie dei Samsung Galaxy S22 è stata ufficializzata da qualche ora. Come riportato da ‘SamMobile‘, i nuovi device apportano vari miglioramenti rispetto ai loro predecessori, compresi display più luminosi, prestazioni più veloci, fotocamere migliori e software più recenti. Chi è in possesso di un Galaxy S21 è giusto che passi al nuovo top di gamma? Se vi piacciono i telefoni compatti, il Samsung Galaxy S22 potrebbe fare al caso vostro. Il device ha un display leggermente più piccolo (6.1 pollici) rispetto a quello del suo predecessore (6.2 pollici), e risulta più corto e stretto. Il terminale presenta, inoltre, cornici più sottili e uniformi. Entrambi utilizzano schermi Dynamic AMOLED 2X Infinity-O con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, HDR10+, lettore di impronte digitali a ultrasuoni in-display.

C’è anche da dire che la nuova ammiraglia ha una luminosità di picco più elevate a 1500 nit (rispetto ai 1300 nit della passata generazione) e utilizza una protezione del display migliorata con il Gorilla Glass Victus+. Il colosso di Seul ha dotato il Samsung Galaxy S22 di una fotocamera selfie da 10MP, simile a quella del Galaxy S21. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, l’ultimo arrivato utilizza una fotocamera principale più grande e con una risoluzione più elevate (50MP, 1/1,57 pollici e OIS) rispetto a quello da 12MP (1/1,76 pollici e OIS) del Galaxy S21. Il nuovo top di gamma include anche un teleobiettivi da 10MP con zoom ottico 3x invece del sensore da 64MP del predecessore.

Con il processore Exynos 2200 o Snapdragon 8 Gen. 1, il Samsung Galaxy S22 offre prestazioni più veloci e riceverà anche quattro aggiornamenti del sistema operativo, puntando ad Android 16. Il parco connettività di entrambi è invidiabile, con in più, da parte dei Samsung Galaxy S22, del Bluetooth 5.2. Per quanto la batteria, l’ultimo arrivato viene fornito con un’unità da 3700mAh, contro i 4000mAh del Galaxy S21 (parliamo dei modelli standard, ovviamente). Entrambi sono dotati del supporto alla ricarica rapida a 25W, wireless a 15W e inversa a 4,5W. Riepilogando: il Samsung Galaxy S22 ha uno schermi migliore, prestazioni più veloci, fotocamere superiori, un design più ricercato ed un supporto per gli aggiornamenti software maggiormente esteso, ma potrebbe presentare una durata della batterie inferiore (un aspetto su cui bisognerà riflettere più avanti).

