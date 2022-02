Le chiamate vocali WhatsApp, più precisamente quelle di gruppo, stanno per cambiare. Nelle ultime beta del servizio di messaggistica sono trapelati alcuni dettagli rilevanti in proposito, sia nel caso della versione Android dello strumento sia in quella per iPhone. Dunque c’è da capire davvero cosa hanno in serbo per noi gli sviluppatori, per un prossimo aggiornamento (magari) non molto distante.

La prima cosa da dire è che per le chiamate vocali WhatsApp di gruppo è pronta a sbarcare un’interfaccia tutta nuova, visibile anche nell’immagine di apertura articolo. Come ben visibile, tutti i partecipanti alla call collettiva vedranno la rappresentazione dell’onda sonora prodotta dal flusso dalla loro voce. Abbiamo imparato a conoscere lo stesso dettaglio per i messaggi vocali che si inviano sempre all’interno delle chat e ora l’informazione grafica sarà presente live durante le conversazioni tra più contatti.

La novità per le chiamate WhatsApp di gruppo appena riportata è disponibile già per alcuni utenti tester con dispositivo Android. Per quanto riguarda i possessori di iPhone, l’implementazione dovrebbe invece essere solo questione di ore o al massimo qualche giorno, visto che dei cambiamenti si sono già registrate alcune tracce nel codice dell’ultima versione beta dell’app appunto. Ancora, sempre per la funzione di call collettive solo audio, è in procinto di essere lanciata anche l’opzione che consentirà di impostare uno sfondo a piacere alla schermata che mostra le persone in contatto in un preciso momento. Non è chiaro però se le immagini potranno essere solo scelte tra quelle proposte dal servizio o anche personalizzate.

Tutte le novità per le chiamate vocali WhatsApp di gruppo sono di certo in una fase finale di sperimentazione, visti i passi in avanti compiuti nelle ultime beta. Non resta altro da fare che attendere il loro arrivo nelle versioni finali dell’app di messaggistica, come già detto e probabilmente, nel giro di pochissimo tempo.

