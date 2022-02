Chi ha ricevuto un ban WhatsApp e di fatto non può più utilizzare il servizio di messaggistica potrà presto chiedere una revisione della procedura nei suoi confronti. Nella speranza che la restrizione sia revocata, gli utenti potranno provvedere a fornire le prove del rispetto dei termini di utilizzo del servizio, forse in tempi davvero brevi. Possiamo di certo intuirlo dall’ultima beta Android dell’app di comunicazione più utilizzata fra tutte, in particolare quella siglata come 2.22.5.3 presente sul Play Store.

Da diversi mesi, sempre nelle versioni di test dell’app, sono stati scovati degli indizi relativi proprio alla richiesta di revisione dei ban WhatsApp da parte degli utenti. Il fatto che oggi 10 febbraio si creda in un repentino rilascio della funzione, nasce da un particolare di non poco conto. Proprio nella beta sopra indicata, è comparsa una schermata di esito della revisione del blocco appunto nel dark theme del servizio. In pratica, gli sviluppatori hanno lavorato alla sezione specifica anche per coloro che preferiscono il tema scuro. La novità potrebbe sembrare solo un vezzo estetico ma così non è. La feature, in effetti, non poteva essere rilasciata prima di questo passaggio, visto che chi non ha pre-impostato il tema chiaro per il servizio avrebbe visualizzato delle schede non in linea con la sua esperienza di navigazione.

L’ultimo dei passaggi propedeutici al lancio della funzione della revisione del ban WhatsApp ci fanno comprendere dunque che per l’aggiornamento dedicato alla preziosa novità non dovrebbe mancare molto. D’altronde l’implementazione è importante per chi fa un gran uso del servizio di messaggistica e potrebbe pure vedersi bloccare l’utilizzo della chat senza particolare motivo. La richiesta di verifica, come visibile sempre nell’immagine di questo articolo, potrebbe dare due esiti opposti. Da una parte, il blocco potrebbe essere rimosso, con le relative scuse per l’errore accidentale di fermo; al contrario, la decisione potrebbe essere confermata a seguito di una più attenta analisi del caso.

Continua a leggere su optimagazine.com