In questa prima parte di febbraio va segnalato come non funziona l’app Ticket Restaurant per molti italiani che ne fanno uso per usufruire dei buoni pasto forniti a lavoro, in luogo del servizio mensa. Ebbene, proprio lo strumento fondamentale per il riscatto di quanto percepito oltre lo tipendio sta mostrando più di qualche problema e il disservizio, in realtà, è stato confermato anche in via ufficiale.

Il rilascio dell’ultima versione dell’app Ticket Restaurant risale ad inizio dicembre: dunque è da escludere che un update recente abbia messo in mostra i problemi attuali. Eppure, da almeno inizio mese, molti lamentano l’impossibilità di utilizzare i loro ticket in cassa presso i negozi convenzionati proprio a causa di vistose anomalie legate allo strumento.

Se non funziona l’app Ticket Restaurant a più di qualche utente va pure detto che lo sviluppatore del tool Edenred, almeno sul Play Store, ha fornito dei feedback relativi proprio ai malfunzionamenti. Gli esperti, prima di tutto, si sono detti al corrente del disservizio e hanno chiarito che proprio in questo momento l’accesso agli applicativi web potrebbe essere più lento del solito e determinare i problemi oramai noti. L’aspetto positivo almeno è che sono in corso i lavori per per ripristinare quanto prima i normali tempi di accesso e dunque il consueto utilizzo del servizio.

A fronte delle anomalie acclarate e confermate anche in via ufficiale, non ci sarà altro da fare che attendere un ripristino della normalità. Di certo, le difficoltà incontrate in questa prima parte di febbraio saranno state abbastanza importanti da determinare gli errori in corso per un così ampio lasso di tempo. La soluzione definitiva ai bug potrebbe provenire anche un nuovo aggiornamento dello strumento, dunque occhio all’eventuale presenza di nuove versioni dello stesso sul Play Store per dispositivi Android e sull’App Store di Apple per gli iPhone.

Continua a leggere su optimagazine.com