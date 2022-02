FBI: Most Wanted 3 sta per dire addio a Jess LaCroix, il protagonista delle prime prime tre stagioni, ma non lo lascerà andare prima di una parentesi romantica nel penultimo episodio. Julian McMahon ha annunciato a gennaio che avrebbe lasciato la serie: il suo congedo andrà in onda l’8 marzo e a preparare l’uscita di scena di penserà Overlooked, l’episodio in onda il 22 febbraio us CBS.

FBI: Most Wanted 3 sarà il penultimo episodio per McMahon nei panni di Jess LaCroix e si preannuncia in parte diverso dagli standard del procedurale poliziesco. Sicuramente, oltre a continuare a perseguire i criminali latitanti più pericolosi al mondo, l’agente speciale supervisore dell’FBI e capo squadra della Fugitive Task Force vivrà un momento romantico con la compagna Sarah Allen (Jen Landon), mostrando un suo lato quasi inedito.

In FBI: Most Wanted 3 del 22 febbraio, la coppia approfitterà della partenza della figlia di Jess per il college per dedicarsi un momento di complicità. A giudicare dalle immagini diffuse da CBS, degli affascinanti scatti in bianco e nero, la coppia vivrà una serata elegante in cui non mancheranno le tenerezze reciproche. Ovviamente l’episodio non è tutto dedicato al corteggiamento tra i due, semmai si tratta di un momento con cui staccare la spina rispetto alle indagini sull’ennesimo caso che investe la squadra. Ecco la sinossi di Overlooked e le immagini promozionali.

La squadra cerca un uomo d’affari latitante ricercato per omicidio in uno schema di appropriazione indebita. Nel frattempo, Jess approfitta del suo nido vuoto come un’opportunità per corteggiare Sarah.







@Mark Schäfer/CBS

Resta da capire come FBI: Most Wanted 3 deciderà di inscenare l’addio del protagonista alla serie: secondo McMahon, che ha chiesto agli sceneggiatori di lasciare il ruolo già a inizio stagione, la sua sarà una fuoriuscita “senza soluzione di continuità“.

FBI: Most Wanted 3 è ancora inedita in Italia: la programmazione è ferma alla prima stagione, in onda su Rai2 lo scorso anno.

