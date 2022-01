FBI: Most Wanted perde il suo protagonista dopo 3 stagioni: è forse il primo addio televisivo dell’anno e sicuramente una decisione destinata a stravolgere il format, visto che il procedurale di CBS dovrà trovare un sostituto all’altezza di Julian McMahon.

Il volto principale di FBI: Most Wanted ha recitato sin dal primo episodio in tutte e tre le stagioni realizzate finora nei panni di Jess LaCroix, capo della squadra dell’FBI impiegata nella ricerca dei più pericolosi latitanti al mondo, ma ha deciso improvvisamente di lasciare la serie. Secondo le motivazioni contenute in una dichiarazione ufficiale, lo ha fatto per inseguire “ulteriori esperienze creative“, come riporta Deadline, o più comprensibilmente per non finire incastrato in una lunga serialità (che pure risulta auspicabile, dal punto di vista di taluni attori, in un’età in cui non si è più giovanissimi).

Il protagonista di FBI: Most Wanted, volto arcinoto al pubblico televisivo per le serie culto degli anni ’90 e 2000 Streghe e Nip/Tuck, ha spiegato di voler interrompere la sua partecipazione al poliziesco creato da Dick Wolf, a sua volta spin-off di FBI. Una decisione che avrebbe preso all’inizio di questa stagione televisiva, annunciandola agli showrunner in modo da permettere di scrivere una sceneggiatura che andasse in quella direzione. Secondo la nota diffusa per annunciare la sua uscita di scena, è stata trovata una soluzione creativa adeguata per l’addio al personaggio.

Negli ultimi mesi, i produttori di FBI: Most Wanted e io abbiamo discusso della mia partenza dallo show a favore di ulteriori esperienze creative e della transizione del mio personaggio Jess LaCroix. Queste conversazioni in corso ci hanno dato l’opportunità di orchestrare un modo semplice e produttivo la mia partenza dallo spettacolo. Vorrei esprimere la gratitudine e l’ammirazione che ho per Dick Wolf e Peter Jankowski. Sono estremamente orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto insieme e ho messo lo sviluppo di questo spettacolo, e il mio personaggio, Jess, in cima alla mia lista di esperienze professionali. Auguro allo spettacolo, al suo cast e alla troupe, il più grande successo in futuro. Sono grato di aver avuto l’opportunità di interpretare Jess; è un uomo buono.

FBI: Most Wanted aveva puntato sulla popolarità di McMahon sin dal debutto nel gennaio 2020, rendendolo il perno del cast, e ora dovrà trovare un altro protagonista. Potrà farlo sia promuovendo sul campo un altro personaggio della serie, puntando così su un volto familiare al pubblico del procedural, oppure introducendo una new entry nuova di zecca e sperando nella sua rapida integrazione nel cast (come ad esempio avvenuto nel caso di Mark Harmon in NCIS). L’uscita di scena di LaCroix avverrà entro la stagione: l’attore dovrebbe girare a breve il suo ultimo episodio. L’attore non è il primo importante membro del cast ad uscire da FBI: Most Wanted in quest’annata: Kellan Lutz, che interpretava l’agente speciale Kenny Crosby, ha lasciato lo show dopo la premiere della terza stagione. “Siamo rattristati nel vedere Julian andarsene“, ha detto il produttore Dick Wolf, definendo la sua interpretazione dell’agente Jess LaCroix “un fattore chiave nel successo di FBI: Most Wanted. Ci mancherà e gli auguriamo il meglio per il suo prossimo capitolo“.

