Il film Cosa Mi Lasci Di Te in onda stasera 9 febbraio, è basato sulla vera storia del cantante Jeremy Camp (che ne ha scritto un libro uscito nel 2013) e del suo incontro con la sua prima moglie, Melissa. L’intera e struggente vicenda è stata raccontata nel libro autobiografico intitolato I Still Believe (che è anche il titolo del film in lingua originale).

KJ Apa, noto al pubblico per il ruolo di Archie Andrews nella serie tv Riverdale, interpreta qui il protagonista Jeremy Camp. La storia inizia nel settembre ’99, in Indiana. Jeremy Camp è un giovane cantautore ventenne esponente della musica cristiana. In quel periodo, lascia la sua famiglia per recarsi al Calvary Chapel Bible College, in California. Le prime persone che incontra sono Jean-Luc LaJoie, un musicista di successo, e Melissa Henning, una ragazza al primo anno come lui. Tra i due è subito amore a prima vista. Ma il destino riserva al ragazzo una brutta sorpresa: Melissa è gravemente malata. La fede e l’amore lo aiuteranno ad affrontare tutte le avversità…

Nel cast e personaggi del film Cosa Mi Lasci di Te: KJ Apa interpreta Jeremy Camp; Britt Robertson è Melissa Lynn Henning-Camp; Gary Sinise è Tom Camp; Shania Twain è Terry Camp; Melissa Roxburgh è Heather Henning; Nathan Parsons è Jean-Luc Lajoie; Abigail Cowen è Adrienne Liesching-Camp.

Jeremy Camp è stato attivamente coinvolto nella produzione del film, mentre il cantautore Bart Millard dei MercyMe (la cui storia di vita è stata raccontata in I Can Only Imagine) ha partecipato in qualità di produttore esecutivo. KJ Apa nel film canta veramente: ha infatti interpretato diverse canzoni scritte da Jeremy Camp durante il periodo della sua vita rappresentato nel film, tra cui “I Still Believe”, “Walk per fede” e “This Man”.

