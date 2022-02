I fan dovranno attendere ancora un po’ per vedere Ted Lasso 3 su Apple TV+. Nella di allarmante, ma il co-creatore e attore Brendan Hunt ha annunciato che le riprese, e quindi l’uscita della terza stagione, tarderanno di qualche mese.

“Siamo in pre-produzione e le sceneggiature sono state scritte”, ha dichiarato a TV Line, e ha usato uno slang calcistico per spiegare il ritardo per il ritorno sul set: un “fallo, ostruzione” che ostacola le scene di calcio, dove si richiede un gran numero di persone sul set.

Le prime due stagioni sono sempre state pubblicate settimanalmente su Apple TV+ tra luglio e agosto, ma per Ted Lasso 3 le cose potrebbero andare diversamente. Hunt comunque assicura – o meglio, si augura – che il primo ciak potrà essere battuto entro la fine di febbraio. Il problema sta nel riuscire a incastrare gli impegni di tutte le persone coinvolte.

La stagione 2 di Ted Lasso si è conclusa con un grande cliffhanger. Dopo essersi scagliato contro il buon Ted, Nate si è dimesso da assistente allenatore di Richmond e ha accettato un nuovo lavoro come capo allenatore del West Ham United di Rupert, ex di Rebecca, che lo ha appena acquisito.

Si conosce ancora poco della trama della nuova stagione, però il co-creatore/produttore esecutivo Bill Lawrence ha confermato che sia Sarah Niles (presenta nella premiere della seconda stagione nel ruolo della psicologa di squadra, la dottoressa Sharon Fieldstone) e sia la guest star James Lance (che interpreta l’ormai ex giornalista sportivo Trent Crimm) saranno più presenti. Il finale della seconda stagione aveva lasciato intendere che entrambi i personaggi fossero usciti di scena, ipotesi smentita ora da Lawrence.

La comedy di Apple TV+ è stata una delle serie televisive più popolari del 2020, ma è anche riuscita a guadagnare livelli senza precedenti di consensi dalla critica (su Rotten Tomatoes). Nello stesso anno, Ted Lasso è stato nominato per un totale di 20 Emmy Awards. Tra le candidature, la serie è riuscita a vincere sette premi, di cui tre per gli attori.

Continua a leggere su optimagazine.com.