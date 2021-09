I vincitori degli Emmy Awards 2021 non hanno stupito affatto: in un’edizione da pronostico, c’è stato l’atteso trionfo di The Crown tanto come Miglior Serie Drammatica quanto con le vittorie dei suoi interpreti, un dominio pressoché totale su questa 73esima cerimonia dei premi della Television Academy in scena a Los Angeles il 19 settembre.

Agli altri vincitori degli Emmy Awards 2021, The Crown ha lasciato solo le briciole, portando a casa le statuette di Miglior Serie Drammatica, Miglior Sceneggiatura e Miglior Regia in una Serie Drammatica, oltre ad una serie di premi per i suoi interpreti sia maschili che femminili. A sorpresa Olivia Colman con la sua interpretazione di Elisabetta II ha battuto la collega Emma Corrin e la sua magistrale Diana Spencer, data per favorita per la vittoria di premi precedenti che generalmente fanno da apripista ad un trionfo agli Emmy. Gillian Anderson ha vinto per la sua caratterizzazione della Lady di Ferro Margaret Thatcher, mentre Josh O’Connor e Tobias Menzies hanno vinto rispettivamente come Miglior Attore Protagonista e Non Protagonista per i ruoli di Carlo e del Principe Filippo nella quarta stagione della serie Netflix di Peter Morgan. C’è anche da ricordare che per questi attori è l’ultima stagione nella serie e quindi l’ultima occasione per essere premiati per i loro ruoli, visto che dalla prossima subentrerà un cast nuovo di zecca – come da tradizione ogni due capitoli per il period drama sulla Corona inglese – guidato dalla nuova Regina Imelda Staunton. Lo showrunner Peter Morgan e i protagonisti di The Crown hanno ritirato i premi in collegamento da Londra, dove gran parte del cast tecnico sta lavorando alla quinta stagione.

Altri vincitori degli Emmy Awards 2021 si sono dovuti spartire quel che restava della torta: La Regina degli Scacchi di Netflix ha battuto Omicidio a Easttown di HBO come Miglior Miniserie, ma Kate Winslet ha predominato su Anya Taylor Joy come Miglior Attrice, mentre nella sezione Comedy c’è stato il previsto successo di Ted Lasso. A mani vuote Wandavision di Disney+ e, incredibilmente, The Handmaid’s Tale di Hulu, che stabilisce un record negativo di mancati premi. Nessun riconoscimento anche per Bridgerton, serie rivelazione di Netflix per flussi streaming da record ma non all’altezza di competere con titoli di qualità enormemente maggiore. Nemmeno lo speciale HBO Friends: The Reunion ha ottenuto dei premi, battuto da Hamilton come Miglior Varietà Registrato.

Ecco una panoramica totale sui vincitori degli Emmy Awards 2021 tra titoli e interpreti (evidenziati in grassetto tra i nominati), in un’edizione che ha preferito andare sul sicuro anziché sorprendere il pubblico con scelte coraggiose.

Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Commedia

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Cecily Strong, Saturday Night Live

Aidy Bryant, Saturday Night Live

Rosie Perez, L’Assistente di Volo

Hannah Einbinder, Hacks

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Juno Temple, Ted Lasso

Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Commedia

Bowen Yang, Saturday Night Live

Kenan Thompson, Saturday Night Live

Brett Goldstein, Ted Lasso

Brendan Hunt, Ted Lasso

Nick Mohammed, Ted Lasso

Jeremy Swift, Ted Lasso

Paul Reiser, The Kominsky Method

Carl Clemons-Hopkins, Hacks

Miglior Attrice Non Protagonista in una Miniserie o Film

Jean Smart, Omicidio a Easttown

Julianne Nicholson, Omicidio a Easttown

Kathryn Hahn, WandaVision

Phillipa Soo, Hamilton

Renee Elise Goldsberry, Hamilton

Moses Ingram, La Regina degli Scacchi

Miglior Attore Non Protagonista in una Miniserie o Film

Daveed Diggs, Hamilton

Jonathan Groff, Hamilton

Anthony Ramos, Hamilton

Thomas Brodie-Sangster, La Regina degli Scacchi

Evan Peters, Omicidio a Easttown

Paapa Essiedu, I May Destroy You

Miglior Sceneggiatura per una Serie Drammatica

The Boys (Rebecca Sonnenshine, Episodio: “What I Know”)

The Crown (Peter Morgan, Episodio: “War”)

The Handmaid’s Tale (Yahlin Chang, Episodio: “Home”)

Lovecraft Country (Misha Green, Episodio: “Sundown”)

The Mandalorian (Dave Filoni, Episodio: “Chapter 13: The Jedi”)

The Mandalorian (Jon Favreau, Episodio: “Chapter 16: The Rescue”)

Pose (Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, Janet Mock, Our Lady J, Episodio: “Series Finale”)

Miglior Regia per una Serie Drammatica

Bridgerton (Julie Anne Robinson, Episodio: “Diamond of the First Water”)

The Crown (Benjamin Caron, Episodio: “Fairytale”)

The Crown (Jessica Hobbs, Episodio: “War”)

The Handmaid’s Tale (Liz Garbus, Episodio: “The Wilderness”)

The Mandalorian (Jon Favreau, Episodio: “Chapter 9: The Marshal”)

Pose (Steven Canals, Episodio: “Series Finale”)

Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Drammatica

Gillian Anderson, The Crown

Helena Bonham Carter, The Crown

Emerald Fennell, The Crown

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

Madeline Brewer, The Handmaid’s Tale

Aunjanue Ellis, Lovecraft Country

Miglior Attrore Non Protagonista in una Serie Commedia

Michael K. Williams, Lovecraft Country

Bradley Whitford, The Handmaid’s Tale

Max Minghella, The Handmaid’s Tale

O-T Fagbenle, The Handmaid’s Tale

John Lithgow, Perry Mason

Tobias Menzies, The Crown

Giancarlo Esposito, The Mandalorian

Chris Sullivan, This Is Us

Miglior Sceneggiatura per un Varietà

The Amber Ruffin Show

A Black Lady Sketch Show

Last Week Tonight With John Oliver

The Late Show With Stephen Colbert

Saturday Night Live

Miglior Serie Talk Show

Conan

The Late Show With Stephen Colbert

The Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight With John Oliver

Miglior Serie Varietà Sketch

A Black Lady Sketch Show

Saturday Night Live

Miglior Sceneggiatura per una Serie Commedia

L’Assistente di Volo (Steve Yockey, Episodio: “In Case of Emergency”)

Girls5eva (Meredith Scardino, Episodio: “Pilot”)

Hacks (Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, Episodio: “There Is No Line”)

PEN15 (Maya, Erskine, Episodio: “Play”)

Ted Lasso (Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly, Episodio: “Make Rebecca Great Again”)

Ted Lasso (Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt, Joe Kelly, Episodio: “Pilot”)

Miglior Regia per una Serie Commedia

B Positive (James Burrows, Episodio: “Pilot”)

L’Assistente di Volo (Susanna Fogel, Episodio: “In Case of Emergency”)

Hacks (Lucia Aniello, Episodio: “There Is No Line”)

Mom (James Widdoes, Episodio: “Scooby-Doo Checks and Salisbury Steak”)

Ted Lasso (Zach Braff, Episodio: “Biscuits”)

Ted Lasso (MJ Delaney, Episodio: “The Hope that Kills You”)

Ted Lasso (Declan Lowney, Episodio: “Make Rebecca Great Again”)

Miglior Attrice Protagonista in una Serie Commedia

Aidy Bryant, Shrill

Jean Smart, Hacks

Allison Janney, Mom

Kaley Cuoco, L’Assistente di Volo

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Miglior Attore Protagonista in una Serie Commedia

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Anthony Anderson, Black-ish

Michael Douglas, The Kominsky Method

William H. Macy, Shameless

Kenan Thompson, Kenan

Miglior Talent Show

The Amazing Race

Nailed It!

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

Miglior Regia per una Miniserie o Serie Antologica o Film

Hamilton (Thomas Kail)

I May Destroy You (Sam Miller, Michaela Coel, Episode: “Ego Death”)

I May Destroy You (Sam Miller, Episode: “Eyes Eyes Eyes Eyes”)

Omicidio a Easttown (Craig Zobel)

La Regina degli Scacchi (Scott Frank)

The Underground Railroad (Barry Jenkins)

WandaVision (Matt Shakman)

Miglior Sceneggiatura per una Miniserie o Serie Antologica o Film

I May Destroy You (Michaela Coel)

Omicidio a Easttown (Brad Ingelsby)

La Regina degli Scacchi (Scott Frank)

WandaVision (Chuck Hayward, Peter Cameron, Episode: “All-New Halloween Spooktacular!”)

WandaVision (Jac Schaeffer, Episode: “Filmed Before a Live Studio Audience”)

WandaVision (Laura Donney, Episode: “Previously On”)

Miglior Attrice Protagonista in una Miniserie o Film

Kate Winslet, Omicidio a Easttown

Michaela Coel, I May Destroy You

Anya Taylor-Joy, La Regina degli Scacchi

Elizabeth Olsen, WandaVision

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Miglior Attore Protagonista in una Miniserie o Film

Paul Bettany, WandaVision

Hugh Grant, The Undoing

Ewan McGregor, Halston

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Leslie Odom Jr., Hamilton

Miglior Attrice Protagonista in una Serie Drammatica

Emma Corrin, The Crown

Olivia Colman, The Crown

Uzo Aduba, In Treatment

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Jurnee Smollett, Lovecraft Country

Mj Rodriguez, Pose

Miglior Attore Protagonista in una Serie Commedia

Regé-Jean Page, Bridgerton

Sterling K. Brown, This Is Us

Billy Porter, Pose

Jonathan Majors, Lovecraft Country

Matthew Rhys, Perry Mason

Josh O’Connor, The Crown

Miglior Varietà Speciale in Diretta

Celebrating America – An Inauguration Night Special

The 63rd Annual Grammy Awards

The Oscars

The Pepsi Super Bowl LV Halftime Show Starring The Weeknd

Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020

Miglior Varietà Speciale Registrato

Bo Burnham: Inside

David Byrne’s American Utopia

8:46 – Dave Chappelle

Friends: The Reunion

Hamilton

A West Wing Special to Benefit When We All Vote

Miglior Serie Commedia

Black-ish

Cobra Kai

Pen15

Emily in Paris

Hacks

Ted Lasso

L’Assistente di Volo

The Kominsky Method

Miglior Serie Drammatica

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Mandalorian

Lovecraft Country

Pose

The Handmaid’s Tale

This Is Us

Miglior Miniserie

Omicidio a Easttown

I May Destroy You

WandaVision

La Regina degli Scacchi

The Underground Railroad