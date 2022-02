Risuonano le note di Jerusalema in Doc – Nelle Tue Mani 2, ma non come semplice colonna sonora: il brano tormentone di Master KG è stato usato in una scena che coinvolge medici e infermieri dell’ospedale per omaggiare la tenacia e lo spirito di sacrificio di chi ha lavorato in prima linea durante la pandemia, senza perdersi d’animo nemmeno nei frangenti più drammatici.

La clip che mostra Jerusalema in Doc – Nelle Tue Mani 2, usata per un balletto improvvisato in un momento di pausa in corsia, è relativa alla quarta serata della seconda stagione della serie medical con Luca Argentero e Matilde Gioli, in onda giovedì 10 febbraio in prima serata Rai1. I protagonisti si uniscono in un momento di spensieratezza ballando la hit con la coreografia che ha spopolato in rete insieme alla canzone nel 2020.

La scena con Jerusalema in Doc – Nelle Tue Mani 2 è stata condivisa sui social anche dal protagonista Argentero: l’interprete di Andrea Fanti nella serie record d’ascolti di Rai1 ha voluto sottolineare come questo momento rappresenti un tributo di riconoscenza e “un omaggio ai medici eroi della pandemia e a tutto il personale ospedaliero“. La scelta di Jerusalema è sicuramente ispirata a momenti di realtà catturati in video apparsi sui social nel corso degli ultimi due anni: la serie ha voluto inserire un momento ludico nella trama in cui “la musica trasforma tutto in festa, anche le notti insonni passate in corsia a salvare vite…“, commenta Argentero.

Ecco la clip sulle note di Jerusalema in Doc – Nelle Tue Mani 2, scena tratta dai due episodi di giovedì 10 febbraio in onda alle 21:25 su Rai1, durante i quali ci saranno anche delle rivelazioni in merito a quanto accaduto nei mesi dell’emergenza pandemica e, secondo Argentero, sarà finalmente svelato il significato di Cane Blu che ha incuriosito il pubblico al termine dalla puntata precedente.

La musica trasforma tutto in festa, anche le notti #caneblu

Ancora pochissimi giorni e scoprirete la verità: #DocNelleTueMani2 @DocNelleTueMani pic.twitter.com/jjo9SIMVC3 — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) February 7, 2022

